Delta攻陷雙北！教部急發函：教師每日量體溫2次、清消廁所5次

▲教育部發函至雙北教育局，要求幼兒園需加強防疫措施。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

新北幼兒園疫情再擴大，今（8日）新增7名確診者，累計已23人染疫，病毒基因定序也已確認是Delta變異株。教育部今日發函至雙北教育局，要求幼兒園加強防疫措施，包含，教職員工每日量體溫至少2次、盥洗室每日清消至少5次、午休棉被家長需每週攜回清潔。

教育部提醒家長、教職員工及學生，均應自我留意身體狀況並互相關懷，如出現發燒、咳嗽等COVID-19疑似症狀，應在家休息避免到校上課(班)，並儘速就醫，禁止搭乘大眾運輸工具。在校期間應落實量測體溫、勤洗手，且除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩，學校及幼兒園應加強學習場域及相關設施設備清消。

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針對雙北地區幼兒園，教育部說明，基於學齡前幼兒年齡小，感染風險較高，為確保幼兒園教職員工生健康，雙北地區幼兒園除應依「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」規定落實辦理，應確實遵守「生病不上班、不入園」之入園條件，並請各地方政府應督導轄內幼兒園強化各項防疫管理措施。

此外，教育部也已於今日函文請雙北教育局地方政府督導幼兒園加強辦理防疫措施，重點摘要如下：

一、 落實教職員工每日體溫量測至少2次、健康狀況監測及異常追蹤處理。教職員工若有發燒及健康狀況異常，不得從事照顧或準備飲食服務。

二、 調整課程模式降低師生肢體接觸

(一) 遊戲及團體活動、午睡，應保持適當距離；2班以上之幼兒園午睡時間避免共用寢室，各班應有獨立空間(如使用各班之室內活動室)。

(二) 調整課程模式，暫停全園性及跨班級活動，幼兒靜態活動應於桌面進行為原則，避免碰觸地板，降低師生肢體接觸之可能。

(三) 共用之桌遊、教材、教具及學習區，應以個人或小組操作為原則，不可多人混用，換手操作前應先進行清潔及消毒。

三、 加強環境清潔消毒頻率

(一) 每週應進行一次全園消毒。

(二) 每日於幼兒入園前、用餐前後及學生離園後，應確實執行環境清潔及消毒；盥洗室每日均應增加清潔及消毒頻率，每日至少5次。

(三) 幼兒之午休棉被等私人物品，請家長每週攜回清潔。

