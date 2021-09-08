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快訊／蔡英文聲援張鈞甯：這對兩岸交流非正面意義

▲張鈞甯被陸網指台獨，親自出面否認。（圖／翻攝自微博／張鈞甯工作室）

▲張鈞甯。（圖／翻攝自微博／張鈞甯工作室）

記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文8日於中常會上聲援台灣藝人張鈞甯，她表示，在中國發展的台灣藝人，因為多年前用了「我國」兩字，遭到言論審查，甚至工作權被封殺，「這不僅是對個人權利的侵害，更凸顯兩岸在民主和威權兩種價值上的差異，這對兩岸交流不會帶來正面意義」。

蔡英文表示，她這幾天有注意到，有在對岸發展的台灣的藝人，因為多年前用了「我國」兩個字，就遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺。

蔡英文說，這些事聽在台灣人耳裡，大家都覺得不可思議，也無法接受，台灣是民主自由的社會，支持哪一個政黨、哪一些議題、要去哪裡發展，都是人民的選擇自由，也都應該被尊重。

蔡英文表示，因為言論不合自己的意思就封殺、剝奪工作權，這不僅是對個人權利的侵害，也更凸顯了兩岸在民主和威權兩種價值上的差異，這對兩岸交流不會帶來什麼正面的意義。

蔡英文接著說，她同時也有注意到，最近台灣人為了要感謝疫苗捐贈的國家，很多民眾都在討論怎麼「買爆」來報恩，在疫情中，不只是大家熟悉的美、日，像是波蘭、立陶宛、斯洛伐克和捷克，這些距離台灣遙遠的歐洲國家，也因為在防疫物資上互相扶持的溫暖，形成了一個「善的循環」，也加深彼此的情誼，「我相信比起打壓封殺，這才是國際政治當中，大家應該去追求的普世價值」。

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