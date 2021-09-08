【廣編】晨楓國際廚具系統整合專家　頂級「客製化廚具」讓家人交流更緊密

▲晨楓國際展示中心一角。

圖、文／晨楓廚具提供

廚房身為新一代家庭靈魂中心，不再僅是媽媽們炒菜的地方，而是回到家後感受到溫暖的所在，凝聚力的中心，也因此一套完美的廚具系統更顯生活的品質。晨楓國際總經理吳智文說：「我們不只是做廚具，我們連櫥櫃、裝飾這個部分，全部都結為一體。」從評估、設計、施工，每一個環節都在吳總經理的親自帶領下執行，為的就是帶給顧客最好的服務。

就是為了提供更好的服務，晨楓國際代理德國黑律登廚櫃精品品牌Schüller及next125系列，品牌自1966年創立，歷經50餘年的發展，每年銷售超過十二萬套的廚櫃，為當今歐洲業界前五的廚櫃精品品牌，旗下兩大系列『Schüller.C』及『next125』，『Schüller.C』重視年輕時尚，色彩多樣著重於收納功能；『next125』著眼於高端市場，設計感及材料的創新應用更為大膽且重視特色風格，因此不管你是偏好明亮北歐風、暖色鄉村風亦或是個性簡約風都可以在晨楓國際展示中心找到最適合你的廚房風格。

除了空間設計美觀，晨楓國際也考量到使用者體驗的部分，特別是絞鍊的緩衝設計、堅固且耐用的五金配件，亦是廚房使用者使用上備感貼心的關鍵。此外，內部空間減少不必要的層板，而多用抽屜的設計，提供消費者更多種選擇，考慮使用國外的巧思智慧，讓這些別具心裁的設計，增添廚房下廚的品質與生活情趣。