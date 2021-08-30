美式賣場「斷貨款」洗碗精首度特價！好評爆棚　會員超HIGH整箱狂掃

▲最近有一檔FAIRY洗碗精特賣被直擊現場好多人整車在搬，超狂掃貨景象連路人都看呆了。（圖／網友提供，請勿翻攝。）



消費中心／台北報導



「搶啦！哪次不搶！」，每次一有夯品在美式賣場上架，網路社團討論到翻，更不用說有特惠價格被曝光後，立刻掀起搶購潮。最近有一檔特賣又被直擊現場好多人整車在搬，超狂掃貨景象連路人都看呆了，原來是被許多網友激推的歐洲熱銷NO1洗碗精FAIRY，品質通過英國皇室認證，好評度高到口碑爆棚，很多人特地跑一趟賣場指名買這款。今年來已數次賣到斷貨，而現在又悄悄補貨。原本6罐洗碗精只要399元的超值價，8/30-9/12竟然還期間限定再減60元，CP值飆高讓網友們齊說「沒用過必買，用過更要囤爆」，打算一次買個夠！





▲特價後單瓶只要57元，民眾紛紛搶購。（圖／民眾提供，請勿翻攝。）



「真的好用」、「這瓶超級好用」、「好用，超推」、「一用就愛上」、「值得推薦」、「回購多次了」，真的不誇張，在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書公開社團中，搜尋一下「FAIRY洗碗精」評價，可以發現網友口碑一面倒都說好，家庭主婦更是大推擠一點點就能輕鬆洗乾淨各種超油膩碗盤，更重要的是好用不傷手，即使敏感肌膚都適用。除了原本的忠實愛用客，不少人也表示試用後就回不去了，被公認是定期要到美式賣場巡一下的超級明星商品，「看很多人都說好用，前陣子搬回一箱(組)，使用了才知，『很後悔』買一箱(組)。」





▲▼社團網友激推「FAIRY高效純淨洗潔精」，分享實際用過的心得文，用量一點點就可以洗得很乾淨，去油汙力夠強，結果釣出一票人好評共鳴。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）





疫情期間在家自煮頻率變高了，要洗的鍋碗瓢盤一大堆，洗碗精也用得特別快，但有苦主用了主打天然的洗碗精洗不乾淨，小朋友難洗的塑膠便當盒也都要洗兩次，「怎麼洗就是洗不乾淨」的痛苦經驗，覺得快抓狂，看到版友大推FAIRY洗碗精，好奇買回來用後，驚豔發現真的一點點量就很去油，還不用再沖熱水，最重要的是「洗起來也不會滑滑的好像沒洗乾淨一樣」。



挑選洗碗精，大家最在意的第一件事就是去油汙力，網友也紛紛實測FAIRY洗碗精是不是真的那麼厲害，結果不論是煎和牛漢堡排、滷牛肉、煮麻油雞、煮魚香茄子、吃海底撈等，對於難刷又難沖洗的鍋底油垢，只要擠一點點，就有非常好的起泡力，泡泡也很綿密，稍微潔淨過再用清水沖一下，就能輕鬆去除油膩膩的髒污，也沒有洗碗精殘留感，除了清洗氣炸鍋、煎油鍋等有很好的效果，洗塑膠材質也有感，還有人分享煤油爐的濾油杯也沒問題。





▲FAIRY洗碗精洗完不咬手，是很多人認為大加分的一大特點。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）



不過洗碗洗久了，最怕的就是手變得粗糙乾癢，而一般市售的洗碗精有的強調護手但清潔力普普，有的去污強力卻很刮手，FAIRY洗碗精之所以讓深獲網友青睞，就在於洗淨力強卻連敏感肌也能用，且不添加香精色素，也沒有刺鼻化學味道，因此打中很多煮夫、煮婦的心，「洗碗後手皮膚不乾不緊繃，很滿意」、「富貴手的先生洗碗沒唉唉叫了～」、「Cp質蠻高的 洗完不會太咬手」、「這洗碗精真的好用，洗完手不會很乾澀」，其中有人因為看到上面寫說不傷手，想說買來試試看，一用也加入勸敗其他人的行列，給了100分直誇「超級敏感手的我 手沒有不舒服」，在社團的第一次發文就獻給了 FAIRY洗碗精。





▲FAIRY高效純淨洗碗精，全台只有好市多獨賣。（圖／網友提供，請勿翻攝。）



拿到英國女王認證的FAIRY高效純淨洗潔精，訴求強力洗淨、深層去油，0色素、0香精「雙重0添加」，並且研發溫和配方，讓敏感肌也能用，而聽人說不如自己親身體驗，正因為真正用過才知道有多好，讓網友一個個入坑，滿意地說好用到愛上洗碗，甚至有種相見恨晚，真心建議美式賣場應該把它列為常備品。而之前跑賣場撲空的人，趁現在補貨到，更首度祭出優惠，紛紛趕快來下架幫家裡補庫存，因為8/30～9/12期間限定滿399元享折扣再省60元，一瓶只要57元不到，這麼划算的佛心特賣價，不搶就太對不起自己，錯過這檔，不知道下次又要再等到什麼時候！



▼8/30～9/12期間限定折扣再省60元，這麼划算的佛心特賣價，不搶就太對不起自己。（圖／網友提供，請勿翻攝。）