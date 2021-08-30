　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場「斷貨款」洗碗精首度特價！好評爆棚　會員超HIGH整箱狂掃

▲▼ fairy 。（圖／記者廖明慧攝）

▲最近有一檔FAIRY洗碗精特賣被直擊現場好多人整車在搬，超狂掃貨景象連路人都看呆了。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

消費中心／台北報導

「搶啦！哪次不搶！」，每次一有夯品在美式賣場上架，網路社團討論到翻，更不用說有特惠價格被曝光後，立刻掀起搶購潮。最近有一檔特賣又被直擊現場好多人整車在搬，超狂掃貨景象連路人都看呆了，原來是被許多網友激推的歐洲熱銷NO1洗碗精FAIRY，品質通過英國皇室認證，好評度高到口碑爆棚，很多人特地跑一趟賣場指名買這款。今年來已數次賣到斷貨，而現在又悄悄補貨。原本6罐洗碗精只要399元的超值價，8/30-9/12竟然還期間限定再減60元，CP值飆高讓網友們齊說「沒用過必買，用過更要囤爆」，打算一次買個夠！

▲▼ fairy 。（圖／記者廖明慧攝）

▲特價後單瓶只要57元，民眾紛紛搶購。（圖／民眾提供，請勿翻攝。）

「真的好用」、「這瓶超級好用」、「好用，超推」、「一用就愛上」、「值得推薦」、「回購多次了」，真的不誇張，在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書公開社團中，搜尋一下「FAIRY洗碗精」評價，可以發現網友口碑一面倒都說好，家庭主婦更是大推擠一點點就能輕鬆洗乾淨各種超油膩碗盤，更重要的是好用不傷手，即使敏感肌膚都適用。除了原本的忠實愛用客，不少人也表示試用後就回不去了，被公認是定期要到美式賣場巡一下的超級明星商品，「看很多人都說好用，前陣子搬回一箱(組)，使用了才知，『很後悔』買一箱(組)。」

▲▼ fairy 。（圖／記者廖明慧攝）

▲▼社團網友激推「FAIRY高效純淨洗潔精」，分享實際用過的心得文，用量一點點就可以洗得很乾淨，去油汙力夠強，結果釣出一票人好評共鳴。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

Fairy洗碗精（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

Fairy洗碗精（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

疫情期間在家自煮頻率變高了，要洗的鍋碗瓢盤一大堆，洗碗精也用得特別快，但有苦主用了主打天然的洗碗精洗不乾淨，小朋友難洗的塑膠便當盒也都要洗兩次，「怎麼洗就是洗不乾淨」的痛苦經驗，覺得快抓狂，看到版友大推FAIRY洗碗精，好奇買回來用後，驚豔發現真的一點點量就很去油，還不用再沖熱水，最重要的是「洗起來也不會滑滑的好像沒洗乾淨一樣」。

挑選洗碗精，大家最在意的第一件事就是去油汙力，網友也紛紛實測FAIRY洗碗精是不是真的那麼厲害，結果不論是煎和牛漢堡排、滷牛肉、煮麻油雞、煮魚香茄子、吃海底撈等，對於難刷又難沖洗的鍋底油垢，只要擠一點點，就有非常好的起泡力，泡泡也很綿密，稍微潔淨過再用清水沖一下，就能輕鬆去除油膩膩的髒污，也沒有洗碗精殘留感，除了清洗氣炸鍋、煎油鍋等有很好的效果，洗塑膠材質也有感，還有人分享煤油爐的濾油杯也沒問題。

Fairy洗碗精（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

▲FAIRY洗碗精洗完不咬手，是很多人認為大加分的一大特點。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

不過洗碗洗久了，最怕的就是手變得粗糙乾癢，而一般市售的洗碗精有的強調護手但清潔力普普，有的去污強力卻很刮手，FAIRY洗碗精之所以讓深獲網友青睞，就在於洗淨力強卻連敏感肌也能用，且不添加香精色素，也沒有刺鼻化學味道，因此打中很多煮夫、煮婦的心，「洗碗後手皮膚不乾不緊繃，很滿意」、「富貴手的先生洗碗沒唉唉叫了～」、「Cp質蠻高的 洗完不會太咬手」、「這洗碗精真的好用，洗完手不會很乾澀」，其中有人因為看到上面寫說不傷手，想說買來試試看，一用也加入勸敗其他人的行列，給了100分直誇「超級敏感手的我 手沒有不舒服」，在社團的第一次發文就獻給了 FAIRY洗碗精。

▲▼ fairy 。（圖／記者廖明慧攝）

▲FAIRY高效純淨洗碗精，全台只有好市多獨賣。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

拿到英國女王認證的FAIRY高效純淨洗潔精，訴求強力洗淨、深層去油，0色素、0香精「雙重0添加」，並且研發溫和配方，讓敏感肌也能用，而聽人說不如自己親身體驗，正因為真正用過才知道有多好，讓網友一個個入坑，滿意地說好用到愛上洗碗，甚至有種相見恨晚，真心建議美式賣場應該把它列為常備品。而之前跑賣場撲空的人，趁現在補貨到，更首度祭出優惠，紛紛趕快來下架幫家裡補庫存，因為8/30～9/12期間限定滿399元享折扣再省60元，一瓶只要57元不到，這麼划算的佛心特賣價，不搶就太對不起自己，錯過這檔，不知道下次又要再等到什麼時候！

▼8/30～9/12期間限定折扣再省60元，這麼划算的佛心特賣價，不搶就太對不起自己。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

▲▼ fairy 。（圖／記者廖明慧攝）

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
趙薇IG留詭異3字！　發文暗示「人還在北京」網怒轟：是挑釁
殉職軍人靈柩返國　拜登悼念「1動作」被罵爆：超不尊重
北市松江路郵局有確診者足跡　緊急停業一天
小禎母女海邊穿超辣！　解放「大尺度泳裝」
割喉牙醫「免賠547萬」！法官：遺孀有獲金額不小的遺產
44歲男打高端猝死解剖　妻慟「他被增胖40kg」淚求真相
2021下半年財運還有救！　第1名遇貴人送錢來
全新新冠變種「C.1.2」擴7國！　突變程度最強
高雄雙屍鐵鎚一擊奪命！高大成曝「妻遭爆頭」死亡速度

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式賣場「斷貨款」洗碗精首度特價！好評爆棚　會員超HIGH整箱狂掃

冰炫風買1送1、免費華堡隨餐送！「3大速食店」限時優惠一次看

全台第7間！好市多新竹店停車場也要收費了　實施時間曝光

小7咖啡、星巴克、迷客夏、貢茶11大飲品　60款30萬杯1元起暢飲

台灣才有！「漢堡王 x Pocky」超濃巧克力聖代開吃　還撒了玉米片

賣太好遭仿冒？江宏恩、葉家妤公開驚人真相！

滿足多工處理與遊戲需求　MSI GEFORCE開學季熱銷筆電買再送電競耳機

解封吃爆美食民眾搶好康！「統一Cophi咖啡千杯共享計畫」暖心應援餐飲業

剩9天！賣場「HERSHEY’S冰棒甜筒買1送1」　加碼吃300款韓式美食

北市確診者去過！家樂福重慶店今日停業消毒

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

美式賣場「斷貨款」洗碗精首度特價！好評爆棚　會員超HIGH整箱狂掃

冰炫風買1送1、免費華堡隨餐送！「3大速食店」限時優惠一次看

全台第7間！好市多新竹店停車場也要收費了　實施時間曝光

小7咖啡、星巴克、迷客夏、貢茶11大飲品　60款30萬杯1元起暢飲

台灣才有！「漢堡王 x Pocky」超濃巧克力聖代開吃　還撒了玉米片

賣太好遭仿冒？江宏恩、葉家妤公開驚人真相！

滿足多工處理與遊戲需求　MSI GEFORCE開學季熱銷筆電買再送電競耳機

解封吃爆美食民眾搶好康！「統一Cophi咖啡千杯共享計畫」暖心應援餐飲業

剩9天！賣場「HERSHEY’S冰棒甜筒買1送1」　加碼吃300款韓式美食

北市確診者去過！家樂福重慶店今日停業消毒

北市15%學生請防疫假　柯文哲曝觀察期：沒感染再跟家長溝通

莫德納明年採購量足供第3劑　陳時中：不排除「加買他牌」分散風險

台東百人淨灘撿塑護海洋　清出76公斤垃圾

總統府備妥「神祕彩蛋」　東奧台灣英雄派對9／1盛大舉辦

徜徉蔚藍大海！墾丁歐風浪漫海景民宿　漫步南灣慵懶享用奢華早餐

台南逾二個月0確診　黃偉哲說明商圈防疫規範推廣電商平台

同學在便當吐口水害兒吃下肚　父母求償20萬獲賠4萬

陳業鑫／快篩陰性才能上班！公司做法合法嗎？

老闆打高端「狂列3選項」吸破萬讚！　網笑吐真心話：超前部署

「台南最大兒童特色遊樂場」在安平！玩遊戲還能看海　明年4月啟用

長髮萌妹「雪乳露點」爆紅 呆萌表情下...臂肌比臉大!!?

消費熱門新聞

確診者去過！家樂福重慶店今日停業消毒

開學季是時候挑選一台更罩的筆電

星巴克、迷客夏11大飲品　30萬杯1元起暢飲

賣太好遭仿冒？江宏恩、葉家妤公開真相

耍廢救地球3個月後GG了！

「黃金歲月」八點檔女神越演越瘦　鏟肉10公斤

阿亮55歲保持年輕體力秘密　營養素飲品隨身帶

好市多新竹店停車要收費了！時間曝光

板橋大遠百29日仍停業　員工湧入FB怒飆

賣場「HERSHEY’S冰棒甜筒買1送1」

麥當勞報報優惠券、歡樂貼要停發了

「漢堡王 x Pocky」巧克力聖代開吃

男女星愛用日本博士懶人代謝法

麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看

更多熱門

相關新聞

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

蟑螂可以說是讓不少人聞之色變的生物，不過，牠卻難免會出現在家中，成為不速之客。就有網友好奇，到底要怎麼做，才能讓家裡不要有小強？貼文曝光後，立刻引發熱議，其中還有網友推薦1妙招，讓蟑螂超害怕。

男血壓過低倒臥廚房3天　好友傳訊慶生成救命符

男血壓過低倒臥廚房3天　好友傳訊慶生成救命符

廚房傳詭異怪聲3個月！她找來源崩潰

廚房傳詭異怪聲3個月！她找來源崩潰

野生象闖民宅「伸鼻翻垃圾桶」！

野生象闖民宅「伸鼻翻垃圾桶」！

國民零食新口味美式賣場搶先賣

國民零食新口味美式賣場搶先賣

關鍵字：

美式賣場洗碗精FAIRYCostco好市多廚房洗淨力去油汙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

八方雲集今申購「抽中現賺逾2.5萬」　抽籤方法一次看

歌手遭塔利班射殺　最後身影曝光

更多

最夯影音

更多
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面