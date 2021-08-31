溫柔地基主！廚房「高大黑影」1舉動二寶媽秒懂：用祂方式照顧我家

▲廚房冒出黑影，結果是地基主提醒。（示意圖／unplash）



記者黃可昀／綜合報導

在家裡廚房看見不明黑影，原以為是好兄弟來拜訪，想不到是暖心地基主在守護全家！一名二寶媽指出，去年廚房重新翻修，結果工程結束後家裡也多了個「訪客」，原本覺得十分恐懼，後來才發現其實「祂」很有善意，是來守護他們一家人的。

原PO在臉書社團「爆系故事館」表示，「自從我搬進這個家後，廚房一直都有些問題存在」，去年整個廚房翻修換新，雖然施工期間狀況頻傳，但後來承諾會一年三節祀奉地基主後，工程竟神奇的順利完成，「但我沒想到的是，原本的問題，會轉由另一種形式出現…。」

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▲原PO相信地基主是出於善意，照顧她們一家。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



某天半夜原PO看見廚房閃過「高大人影」，原以為是大兒子在找東西吃，但問話也沒回應，只見黑影走到灶台前看著，隨即又朝廚房門口走去，原PO這時聽見「二樓傳來孩子們玩鬧的聲音」，她才驚覺剛剛看到的黑影並不是大兒子，害怕地探頭看了一眼廚房，結果看到晚上煮的海鮮湯還放在爐子上，才想到這鍋湯非常貴，差點就忘記冰進冰箱，「之後只要是剩飯沒冰，或是仍有菜餚還沒收拾，祂都會用類似的方式提醒著我。」

原PO透露，地基主的暖心事蹟不只這樁，這陣子裝了加壓馬達，洗完澡如果沒關會害廚房漏水，有時候孩子忘記關閉，「祂會讓我一直聽到流水聲，直到我發現了，關閉馬達後聲音才會消失」，她選擇相信地基主是「用祂的方式照顧著我的家」，多了祂守護心裡更安心，是個奇妙又暖心的另類體驗。

網友留言，「還是幫你追小孩的課後輔導作業？再大一點可以幫忙教微積分」、「快升級成管家了吧」、「真是貼心的地基主，我只會被捉弄」、「貼心，應該是金牛座的」、「我希望我家的地基主能報名牌，不然可能每三節都是吃薯條配可樂」、「地基主表示，這家人還滿迷糊的常常要盯著才行。」