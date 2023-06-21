北市中山區越南按摩店色色的　警攻堅包廂赫見活春宮

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員日前接擭報案，有按摩店「掛羊頭賣狗肉」，按摩妹私下替客人從事半套性交易，16日晚上10時許前往攻堅，逮捕1名負責人，還有正在替2名男客服務的2名按摩妹，其中1對還在裡面上演活春宮，另外還在休息室查獲1名越南籍逾期未歸女子。

警方調查，63歲的高姓女子在北市中山區民生東路2段經營越南按摩店，但卻被指涉嫌從事半套、全套性交易，警方在16日晚上10時許前往查緝，發現2名越南按摩師正在替2名男客服務。

▲中山分局警員在17日查獲按摩店從事性服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，42歲的李姓男客與32歲的阮姓女按摩師當場在包廂從事半套性交易，另外，42歲的莊姓男客，與另名梁姓越南籍女按摩師，直接在房間內從事全套性交易，警方訊後也依照妨害風化罪嫌將高姓負責人送辦，2名女按摩師以及2名男客，依規定裁罰3千元行政罰鍰。

警方也在現場查扣當日營業所得9萬7500元、示警遙控器1個、監視器等證物，另外還有員工名冊、員工休假表、預約表、營業登記證、派班表、保險套5個、性交易所得2千元、手工用精油1瓶等。

▲按摩妹替客人從事性服務，直接在包廂內上演活春宮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方並在休息室查獲1名34歲越南籍女子，雖然沒有從事色情服務，但她從2022年底以觀光名義來台，卻在1月5日逾期未歸，也依照相關規定解送移民署。