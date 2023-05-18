毒販拒捕衝撞警車　警連開4槍！他棄車逃亡3小時後投案

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局17日下午5時許，於長安西路一處巷弄誘捕1名毒販出面交易，交易完成後警方出示身分逮人，嫌犯竟駕車衝撞2台警用機車、1台警用私車，警員見狀立刻開槍反擊，連開4槍擊中車輛輪胎，倉皇中嫌犯棄車逃逸。

警方在網路上看到有人刊登販售毒品廣告，中山分局中山一派出所警員立刻實施誘捕，雙方17日下午5時許約在中山區民生西路10巷內面交，25歲的游姓男子依約開著轎車與警員面交毒品，雙方以7500元達成協議。

▲北市警員誘捕毒販，他竟開車衝撞逃逸，警員連開4槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員確認交易2包安非他命毒品，在交易完成後立刻表明身分，嫌犯竟然不配合逮捕，駕車衝撞警員，導致2台警用機車、1台警用私車受損，所幸並沒有警員受傷，警員也立刻掏槍朝車輪開4槍。

游姓嫌犯逃離後，先開車前往中山區赤峰街將車輛丟棄，然後轉逃往北市萬華西門町商圈，警方找到犯案車輛，發現車上沒有血跡，初步研判並未打傷游嫌，調閱監視器擴大追查。

▲游姓毒販在衝撞警車，被警員連開4槍，事後跑到萬華分局投案。（圖／記者邱中岳翻攝）

游嫌得知逃不了，晚間8時許前往北市萬華警分局龍山派出所投案，中山分局警員也立刻向檢察官申請拘票逮人，訊後依照販賣2級毒品、妨害公務等罪嫌移送法辦。