Delta進新北！柯文哲還沒禁烤肉　林穎孟：大安文山1天20個活動

▲柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

國內新冠疫情捲土重來，先有長榮機師「突破性感染」並感染Delta病毒，接著新北市幼兒園群聚案也確定是Delta，兩者為不同的基因序，地方縣市陸續發佈嚴禁戶外烤肉，爆發幼兒園群聚案的新北市也禁止戶外烤肉，而台北市則是13日才公布。對此，台北市議員林穎孟呼籲，台北市長柯文哲暫停年中秋相關活動且僅限同住家人，並對民間防發布疫指引。

柯文哲7日晚間在臉書上表示，「中秋能不能烤肉，再說吧！」對此，林穎孟8日在臉書表示，剛剛指揮中心已公佈新北幼兒園是Delta，且與桃園機師屬於不同株，台北、新北是大生活圈，目前新北Delta也還沒有找到傳染源，而中秋節在即，本週六開始，地方就已經有很多里民中秋活動了，光大安文山一天就有近20個活動，沒想到柯市長還在說「下週一再宣布」。

林穎孟指出，目前已有許多縣市對中秋烤肉做出限縮，或原則僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動，分別為：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

林穎孟認為，台灣六都，台北離新北最接近，生活圈重疊，就只有台北市要等下週一宣布，呼籲柯文哲停止地方中秋相關活動，盡快在本週發布防疫指引，讓里長里民有所適從，不要把壓力放在地方基層身上。