快訊／新北＋7「全在板橋」　急匡919人「居家隔離409人」

記者楊蕓／新北報導

新北板橋某幼兒園新型冠狀病毒病（COVID-19）群聚擴大，幼童、教師和家長累計全案已22人確診， 板橋社區今也確診共有6人染疫，指揮中心稍早宣布幼兒園群聚案基因定序確定為Delta變異株。

新北市長侯友宜說明，新北市今天增加7例，都在板橋，4人新增、3例居隔陽性，擴大匡列919人，居家隔離匡列409人，家戶傳染6人，1人感染源仍不明。

▲新北市長侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

▲新北幼兒園關聯圖、隔離採撿情況。（圖／指揮中心提供）

