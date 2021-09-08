LIVE／Delta侵入社區！北市跟進新北禁內用？柯文哲最新說明

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增7例本土確診個案，全數都在新北市，為2例男性、5例女性；其中6例為已知感染源、1例感染源不明，目前正持續疫調釐清中。由於新北市幼兒園感染擴大，且經定序後確認有Delta案例，市長侯友宜緊急宣布禁內用、關閉公有場館，共同生活圈的台北市是否會跟進？市長柯文哲8日下午將召開記者會說明。

板橋幼兒園群聚事件再擴大，侯友宜8日上午在市政會議中表示，7日晚間再新增1名個案，與確診幼兒園家屬住同一棟社區大樓，Ct值38.53。外傳，該確診者為7日傳出確診的台大麻醉師。

另外，指揮官陳時中8日在記者會中也提到，某幼兒園的確診者經基因定序後，卻認為Delta變異株，但與日前爆出的國籍航空機師「病毒序列不同」。言下之意，在新北社區內有其他的Delta變異株感染源存在。

台北市衛生局8日公布案16147足跡，由於該案在解除隔離前採檢陰性，此次出國至醫院採檢陽性確診，不過Ct值大於30。

台北市衛生局8日指出，案16147於9月6日確診，感染源是境外移入，8月28日解除隔離前採檢為陰性，因需出國至醫院採檢陽性確診，CT值超過30。個案曾到過的Dreamers Coffee Roaster已於9月6日清消及停業；家樂福超市台北八德店、全聯福利中心吉祥店已於9月6日完成清消，9月7日停業1天。