幼兒園群聚再+6「擴散到社區」！　2幼童「非同住奶奶」探孫確診

記者嚴云岑／台北報導

新北市幼兒園群聚再擴大，染疫兒童案16145埃及返台父親也確診，暫列境外移入。指揮中心指揮官陳時中表示，今日7例本土病例，有6例與幼兒園相關，其中有2名非同住家人染疫，為幼童奶奶，該起群聚也擴展到社區。除了埃及爸外，台大醫院麻科人員也住在同一社區，新北市已進行社區清空，指揮中心也準備400間檢疫所供使用。

新北板橋幼兒園群聚感染案，其中一名染疫幼兒的父親今年8月從埃及返台，檢疫期間採檢都陰性，因幼兒園群聚事件被列採檢送驗，結果Ct值達37.87，中央將他列為境外移入個案。但新北市長侯友宜7日透露，該埃及爸採檢呈陰性。對此，醫師林靜儀表示很奇怪，「不能排除是社區內的感染」。

指揮官陳時中表示，埃及個案目前被列為境外移入，但以後怎麼判定，還需要看整體案例更清楚才能再度釐清。

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陳時中另提到，今日幼兒園新增個案就是染疫兒童家人，包括兩名幼童的奶奶案16165、16166，雖然非同住家人，但都是來探望孫子確診。另有社區接觸者案16158為麻醉人員，案16163、案16164為同棟大樓鄰居，是在做入院前陪病者採檢驗出。目前新北市已在做環境採檢與大規模快篩，相關居家隔離也在進行中。