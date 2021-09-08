柯文哲批疫苗政策急就章　「人家送我們什麼就打什麼」

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲日前拋出「全民打2劑」的想法，指揮中心指揮官陳時中坦言「幾乎是不可能的任務」。對此，柯文哲8日表示，整個政府的疫苗政策，從頭到尾根本就沒有規劃，永遠都是急就章，政府的基本責任就是讓願意施打疫苗的民眾，每個人都至少可以打兩劑。

新冠肺炎疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日坦言，策略以衝高第1劑為主，但會保留第2劑，針對柯文哲建議「全民打2劑」的說法，他坦言幾乎是不可能的任務。

台北市政府8日下午召開防疫因應記者會，柯文哲表示，讓所有願意施打疫苗的民眾，每個人都至少可以打滿兩劑，這是政府的基本責任，甚至到現在Delta病毒肆虐，恐怕50歲以上、患有慢性病的民眾，有的都還要追加第三劑。

柯文哲坦言，「有時候我們講太多又說在嗆中央」，但是作為一個醫生或科學家，他認為整個疫苗政策，從頭到尾「不曉得要怎麼講」，因為根本就沒有規劃，每次就是來多少打多少，每梯永遠都是急就章，整個疫苗的施打就是沒有規劃，「一下子哪個國家送我們多少就來打，人家送我們什麼就打什麼」。

柯文哲也提及，前幾天自己有說過，如果台灣是窮的國家，就乾脆全部打AZ疫苗、兩輪都打AZ；如果經濟還可以又想省錢，就第一輪打AZ、第二輪打mRNA；如果真的是錢很多，就兩輪都打mRNA。

柯文哲認為，疫苗政策總是要有一個計畫，不管是從年紀往下打、還是怎麼打，總要有個計畫，坦白講現在都是現招拆招，「反正批評也沒有用，算了，你有疫苗來，我就幫你把他打完，就是這樣」。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

