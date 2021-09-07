新北幼兒園群聚感染　高虹安：教師「兩劑完整施打」進度不理想

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市幼兒園爆發群聚感染，引發恐慌。台灣民眾黨立委高虹安透過臉書表示，增加疫苗覆蓋率是防疫的重要環節，目前全國教育人員有逾32萬人已接種第一劑疫苗，但迄今兩劑完整施打的進度仍不盡理想，呼籲政府應該兼顧防疫與幼童托育。

高虹安表示，6日新增了9例確診病例，是位於新北的幼兒園群聚感染，確診病例中，有8名幼童、1名幼童的母親，她的國會辦公室也收到許多家有年幼子女的爸爸媽媽陳情，表達對於孩子在疫情期間上學的擔憂，以及不得不為的難處。

高虹安指出，現行托嬰中心及幼稚園目前防疫的措施主要包括，分流接送、調查教職員工及學童家庭旅遊史及確診病例接觸史、室內空間同時容留人數管控、上學及放學體溫量測、發燒及有呼吸道症狀者應為立即處理、進入幼童專用車及校園立即清潔手部、學童在校期間使用隔板、分批輪流用餐、全程配戴口罩等。

高虹安表示，這次的感染事件，是重新檢視現有的防疫措施是否有不完備的地方、或實行上有難度之處的機會，增加疫苗覆蓋率也是防疫的重要環節，因為在11歲以下兒童目前尚無疫苗可供接種的情況下，除了需加強落實校園防疫措施外，教職員工的疫苗接種也是防疫的重要環節。

不過，高虹安指出，根據教育部8月18日所公布資料，教育人員已接種第一劑疫苗人數為32萬7991人，第一劑疫苗接種率僅達87.77%，雖在持續施打下第一劑疫苗覆蓋率有所提升，然迄今教職員工「兩劑完整施打」的進度仍不盡理想。

高虹安說，幼稚園並不是防疫破口，一個個幼童背後都是一個個家庭，成人的疫苗接種也是防疫措施應重視的一環。政府的角色，應該是在少子化年代願意生養的爸爸媽媽們最堅強的後盾，將持續關注教育人員的第二劑接種情況，以及校園防疫措施的落實，除此之外，也希望政府能夠兼顧防疫與幼童托育，以讓職場的爸爸媽媽們無後顧之憂。