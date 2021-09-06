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快訊／長榮大型起重機翻覆釀1死1重傷　市府勒令停工、最高罰30萬

▲台中港發生重大意外釀成一死一重傷。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中港發生重大工安意外，釀成一死一重傷 。（圖／記者李忠憲攝）

記者游瓊華／台中報導

台中港31號碼頭6日上午發生一起重大工安意外！長榮公司於31號碼頭拆卸舊橋式機，使用300噸移動式起重機作業時翻覆，壓垮放置一旁的貨櫃，一名工人慘被壓住送醫不治，另一人也重傷。台中市勞動檢查處長邱怡川表示，目前已經要求停工，依法最高將開罰長榮公司30萬元。

邱怡川表示，雖起重機是長榮公司所有，但仍將依照職業安全衛生法開罰3到30萬，並勒令停工調查原因，報改善計畫，審查後才可以復工。

勞檢處指出，長榮國際儲運股份有限公司將橋式起重機拆解工程交付綠盟企業有限公司承攬，綠盟的曾姓勞工操作移動式起重機進行拆除橋式起重機作業時，未事前調查該起重機作業範圍之地形、地質狀況、作業空間、運搬物重量與所用起重機種類、型式及性能等之採取必要措施，造成該移動式起重機翻覆，壓到中國貨櫃運輸股份有限公司、台中分公司、正操作貨櫃起重機的劉姓勞工，導致劉男送醫不治及曾男頭部受傷，經送童綜合醫療社團法人童綜合醫院急救中，目前已由勞檢處派員處理，如查有違反職業安全衛生法部分予以停工，並處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

台中港務分公司副總經理陳榮聰說明，6日早上9時40分長榮海運在貨櫃場拆除舊橋式機時，起重機不慎翻覆，朝31號碼頭方向傾倒，壓到另一貨櫃場作業車輛，導致一名操機員無生命跡象送醫，另一名吊車司機輕傷送醫，但詳細的事發原因仍在積極調查中。

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