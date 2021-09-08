防Delta禁烤肉！他揪10好友「食材用具都買了」苦惱：如何處置？

▲原PO買好了食材跟用具，不知道該怎麼辦。（圖／記者嚴云岑攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣疫情再度進入緊張狀態，先後出現「長榮機師群聚事件」與「新北幼兒園」群聚事件，且機師確定感染Delta病毒，基本上全台縣市都不開放戶外烤肉，就有網友無奈表示，原本已經揪了10個人要到家裡烤肉，食材、用具也都已經買好了，結果現在卻不能烤，不知道該如何是好，話題引發討論。

原PO在PTT發文，原本預計中秋節要跟好友團聚，也已經找了10位好友要到家裡烤肉嗨聊，沒想到疫情一夕之間爆發，許多縣市也都禁止中秋烤肉活動，但是他食材、用具都買好了，錢也都付了，不曉得現在該怎麼辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發文求助。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引起網友回應，「可以改吃火鍋」、「烤肉的食材通通往鍋裡到」、「退貨啊」、「煮火鍋正解」、「存僥倖心態烤肉duck不必」、「連續一星期自己在家煎來吃」、「轉賣啊」、「比較沒油的就在家自己烤，然後不要抹醬就改鹽烤，頂多灑點胡椒粉或研磨彩椒粉，油多的就煎一煎或炒一炒，吃一吃就算了」。

中秋連假即將到來，但面對近日疫情突然拉警報，各縣市政府不敢大意，紛紛宣布中秋活動停辦，並公布相關防疫指引，本站也替大家整出各縣市的規範，《不斷更新／16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動、居家限制一次看》，讓讀者一目了然。