孕婦拒檢生產才確診　苗博雅爆：非個案「北市該驗不驗有法不管」

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市昨（7日）新增一名個案，過去因其懷孕對PCR有抗拒而未採檢，因此未第一時間發現確診。社會民主黨台北市議員苗博雅7日臉書發文批評，台北市「該驗不驗」、「有法不管」。

苗博雅表示，這位孕婦的丈夫在6月確診。她是密切接觸者，應該立即隔離並採檢PCR。但台北市竟然接受「懷孕對PCR有抗拒」的理由，就不採檢只執行居家隔離。直到現在，因要進醫院生產，必須採檢PCR，才發現確診。她痛批，這個案例「完全證明我對台北市沒做好匡列、隔離、篩檢的批判」。

苗博雅說，「該驗未驗」是台北市一直存在的現象，在這幾個月前，陸續接到許多陳情，都是類似的「匡列、隔離、採檢」沒有完全落實，有些案例是同住家人確診，卻只有收到隔離通知，全程沒有安排採檢。最誇張的案例，甚至確診者都已經康復出院，家人還沒收到隔離通知，還有不斷發生的「該驗未驗」事件，北市府應該好好反省，檢討流程的問題，她痛批，北市府都不承認自己的問題，認為在野的監督都是政治陰謀，用網路義勇軍謾罵議員，來掩蓋外界的質疑「這種打馬虎眼的態度，如何應對來勢洶洶的變異病毒」。

苗博雅指出，採檢的目的有三，一是保護其他人避免被傳染、二是瞭解病毒擴散情形，圍堵病毒、三是保護當事人，早期治療，避免惡化重症死亡，但這位6月份被匡列的個案，是名孕婦，還必須定期到醫療院所產檢，結果北市府竟然直接接受以懷孕當成不採檢PCR的理由「離譜至極」。她質疑，「該驗未驗」是否就是台北市持續有「不明感染源」的根本原因？

苗博雅呼籲，為了保障大眾健康，依照傳染病防治法，被匡列隔離的密切接觸者，有接受採檢的義務，遇到「該驗拒驗」，就應該依法行政。台北市是執行機關，卻總是潦潦草草、該驗不驗、有法不管，這樣的態度令人憂心。