她被邀看夜景卻上摩鐵嘿咻　「隱約記得一切」反成逆向鐵證

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由邀請女子同遊，女子同意赴約與丁男在龜山區某處觀看夜景，凌晨時分丁男帶女子到附近摩鐵休息卻趁機硬上，女子事後報警提告；丁男在檢方複訊時否認犯行，辯稱讚辦事過程中並未以強暴、脅迫與違反女子意願，檢方查出女子坦承事前曾服藥，案發時精神恍惚，案發後曾先後沐浴更衣，丁男還載送其返家等過程，因犯罪嫌疑證據不足，檢方3日偵結予以丁男不起訴處分。

檢警調查，64歲的丁姓男子今年4月8日凌晨以「看夜景」為由，向心儀女子邀約，女子同意赴約到龜山區某處山區觀看桃園夜景，隨後2人共赴附近的摩鐵休息，但女子事後以丁男違反其意願強制性交報警提告。

丁男偵訊時否認對女子有強制性交行為，辯稱2人在性交過程中未曾施以強暴、脅迫或其他違反女子意願之方法；女子則向檢方坦承，赴約前曾自行服藥，至案發時精神恍惚，隱約記得與丁男共覽夜景，隨後同車前往摩鐵，丁男曾向櫃台支付3小時休息費用，進入房間內，丁男幫她脫去衣物，辦完事後雙方先後沐浴更衣，隨後丁男開車送她回家等細節。

檢方認為，女子能清楚記得案發前後之行為舉止，難認於案發時有何精神、身體障礙，致不能或不之抗拒情事，丁男犯罪嫌疑不足，偵結丁男之妨害性自主罪嫌予以不起訴處分，本件得申請再議。

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