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台灣民意／陳時中好感度降溫20度　侯友宜、柯文哲激增

▲▼柯文哲、陳時中、侯友宜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲柯文哲、陳時中、侯友宜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會8日公布最新民調，針對衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜好感度進行調查，結果顯示，台灣民眾對侯友宜的「感情溫度計」達69.75度、柯文哲達57.41、陳時中達61.26度，除了陳時中外，柯、侯兩人受喜好度均增加。

台灣民意基金會今天發布「牽動台灣未來政局走向的3個人」最新民調報告，針對陳時中、柯文哲、侯友宜進行「感情溫度計」民意調查，100度表示最強烈好感、50度表示沒什麼感覺、0度表示最強烈反感。

根據民調結果，相較去年5月民意調查，台灣人對陳時中的感覺從87.78度降低至61.26度，且對陳時中感情溫度51度以上者劇烈減少33.3個百分點，若以一個百分點19.5萬人計算，意味著對陳時中有好感的台灣人減少650萬人。

根據民調，對陳時中感情溫度49度以下者，與去年5月相較遽增21個百分點，顯示台灣民眾對陳時中有反感的人大量增加，一個百分點以約19.5萬人計，意味著超過400萬人對陳時中有反感。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，2021年本土疫情大爆發，確診人數很快破1萬6千人，死亡人數飆上837人，疫苗嚴重短缺，疫苗爭議不斷，讓維持15個月的民進黨防疫神話毀於一旦，連帶也將陳時中拉下神壇。

此外，根據民調結果，柯文哲獲得57.41度，和2019年8月民調結果相比，回升5.64度，象徵谷底回升。

游盈隆指出，柯文哲擁有2024年總統大選門票，使他在民進黨與國民黨眼中是一個足以影響選局的、討厭的、棘手的不確定因素，他從政7年以來人氣高低起伏不定，但始終沒有低過50度，這是足以競逐總統大位的溫度，且仍深受許多年輕人喜愛，若持盈保泰，一路挺進2024年總統大選，也將是一個不可忽視的角色。

另根據民調，侯友宜獲得69.75度，游盈隆指出，整體而言，侯友宜目前相當普遍受到民眾的欣賞和喜愛，討厭他的人少之又少，且基本上每一個年齡群組都對侯友宜印象不錯。

若以2018年12月民調結果相比，台灣人對侯友宜的感覺從59.79度增加至69.75度。游盈隆表示，侯友宜的人氣在不到3年內直線上升，超越柯文哲、陳時中，異軍突起，人氣溫度逼近只有極少數人能達到的69.75度，無疑是當今國民黨內最受民眾欣賞與喜愛的政治人物，但這樣的高人氣顯然並沒有庇蔭到其所屬政黨，蔚為一時政治奇觀。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2021年8月16至18三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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