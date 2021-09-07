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以色列規劃接種第4劑疫苗　台灣第2劑成為「不可能的任務」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者徐政璿／台北報導

以色列接種第3劑疫苗的計畫還在進行，沒想到國家防疫顧問指出，面對一波又一波的疫情，必須為第4劑疫苗的接種進行準備。針對台北市長柯文哲喊出「全民打2劑」，指揮中心指揮官陳時中回應，「我們在努力做，根據（疫苗）進來時程盡量完成任務，不過全民每人都打兩劑，幾乎是不可能的任務啦。」

以色列為全球第一個推廣施打第3劑疫苗的國家，截至3日已有250萬人施打完第3劑疫苗，占全國930萬人口的近4分之1。根據《以色列時報》（The Times of Israel）4日報導，國家防疫顧問薩卡（Zarka）表示，國民應做好準備，施打第4劑新冠肺炎疫苗。

中央流行疫情指揮中心統計，昨（6日）全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種6萬7086人次，截至目前疫苗人口涵蓋率達44.6%，仍不到5成。

陳時中今（7日）表示，目前策略仍然以衝高第1劑為主，針對柯文哲喊出「全民打2劑」，他回應「我們在努力做，根據（疫苗）進來時程盡量完成任務，不過全民每人都打兩劑，幾乎是不可能的任務啦。」

陳時中說，部分族群尚未列入疫苗接種適應症，如未滿12歲孩童尚無法接種疫苗，且有一部分人絕不打疫苗，指揮中心也不會強迫接種。

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