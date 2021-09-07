2週前就拜託CDC幫幼教老師打第2劑　幼團無奈：至今沒回應

▲板橋區爆發幼兒園群聚感染新冠肺炎，鄰近該幼兒園的國小宣布幼兒園部分停課14天。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

新北一幼兒園昨天爆發9人確診案件，今（7日）又增2幼兒、3家長確診，中華民國幼教聯合總會提到，幼教老師們7月8日打完第一劑莫德納都過去多久，只是第二劑的莫德納在哪至今都不知道，2週前8月23日發函給CDC要求趕快幫老師補打，結果到現在完全沒回應。

幼教總會聯合會會長洪懿聲受訪表示，幼教人員7月8日打了第一劑莫德納，現在都9月，疫苗保護力下降，如果第二劑不趕快補上，對防疫和抗體上一定會有漏洞存在。

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▲幼團2週前拜託CDC幫老師打第二劑公文。（圖／中華民國幼教聯合總會提供）



洪懿聲說，群聚感染不是只有新北這一次，上次台北也有學校發生，因此意識到後續會再出現，才會發文給CDC，希望他們趕快想辦法取得莫德納，否則打過莫德納的人也不能混打。

洪懿聲無奈表示，只是CDC至今都完全沒回應，現在還是要呼籲政府要趕快想辦法取得莫德納，先「去得到貨，進得來，才能談第二劑接種」，要不然這段空窗期，就會有類似新北幼兒園案件發生，畢竟孩子沒疫苗可打，孩子若在家庭感染，也會帶入園所，老師抗體不足下，就會感染。

▲新北某幼兒園一名教師、8幼童確診，《ETtoday新聞雲》直擊現場。（圖／記者陳以昇攝）



洪懿聲表示，現在自保的方法就是呼籲老師，只要有感冒病徵就該預防性請假，別到學校，家長同樣別讓有感冒症狀的小孩入園。

全國教保產業工會理事郭明旭認為，就算打第二劑也沒辦法完全 阻止群聚感染，從機師案例來看，還是有「突破性感染」，且家長上班，小孩一定要到幼兒園，若一個班級15至30人來看，以小家庭算，平均背後就有近百人，也就是背後隱型感染圈看不到。

郭明旭說，隱形的傳染圈，要從單一幼園管控很難，因為不管老師或是家長都是在同一個生活圈，最後還是要增加施打疫苗比例提升，看政府能不能讓大家接種第一劑提高到8、9成，達到整體性覆蓋率，並強調，現在能做的就是，要有更高警覺性，一定要落實戴好口罩，教室保持通風，減少班級間的互動。