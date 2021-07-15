捷運大坪林站偷拍！噁男「貼超近半蹲按快門」　拍裙底＋摸小腿

記者陳雕文／新北報導

一名女子14日上午要搭乘手扶梯離開捷運大坪林站，不明男子尾隨在後，他回頭觀察確定沒人注意時，竟呈半蹲姿勢，並拿出手機伸到裙底拍照接著閃人，女子驚覺小腿被碰觸且裙底遭偷拍，氣急敗壞拿出手機錄影，並追著該名攝狼喊，「你不要跑！」可惜未成功將人攔下，後來女子到派出所報案並提告。

▲捷運偷拍狼，尾隨女子並等待時機。（圖／記者陳雕文翻攝）

根據監視器影像來看，27歲王姓女子搭乘3號出口的手扶梯要離開捷運站，一名男子緊跟在後，當時手扶梯只有他們2人，男子左顧右盼觀察情勢，抓準時機半蹲偷拍，還輕輕觸摸王女小腿，接著裝作沒事離開捷運站，王女嚇了一跳，迅速追了過去並說，「你剛剛在做甚麼！偷拍我裙底！我要報警！」接著拿出手機錄影，並大聲要求男子不准走。

▲捷運偷拍狼半蹲拍照，還輕輕觸摸受害者的小腿，接著再裝沒事離開。（圖／記者陳雕文翻攝）

熱心民眾見狀上前幫忙攔人，後來男子闖紅燈穿越馬路，再度跑進捷運大坪林站，王女的男友表示，偷拍狼目視約25-30歲，身高約170公分左右，戴著黑色圓形半框眼鏡，有明顯的大小眼，穿著黑色短袖及短褲，背著上黑下螢光綠配色的背包，希望大家密切注意。

新店警分局江陵所獲報後，立即受理並開立報案三聯單，並同步向捷運公司申請調閱捷運松山新店線、環狀線站內監視器及出入站刷卡紀錄，積極比對偵辦，務求盡速確認該男子身分並追查到案說明。

▲▼受害女子驚覺小腿被摸，轉頭發現偷拍狼，火大上前質問並拿手機錄影。（圖／記者陳雕文翻攝）