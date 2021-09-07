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台鐵鄰軌大樓「干擾行車調度」　5解決方案出爐！53待改善處完工

▲台鐵局行車調度。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵局行車調度無線電系統配置圖。（圖／台鐵局提供）

記者許維寧／台北報導

台鐵局於2018年普悠瑪號事故後陸續優化無線電訊號收發，以新建轉播站或中繼器提高涵蓋率為主要方式，合計全部需改善為53處，已經於今年3月11日已全數完成。

台鐵主要以無線電話系統執行列車調度，但2018年普悠瑪號發生出軌事故，經事後調查證實，台鐵無線電訊號不穩，因此於事故發生後便著手改善無線電訊號。

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台鐵局表示，無線電信號容易受到鄰近軌道建物、大樓、樹木等植栽影響，導致場強值陷落。為了確保台鐵局行車旅運及維修人員安全，近年盼能消除環島沿線死角提高信號涵蓋率，台鐵改善方式為增設轉播站，改善頻道不足或中繼器過多受限地點；或增加中繼器，改善沿線信號涵蓋率不足且距離較長的地點。

台鐵局也說，目前也增設漏波電纜、調整天線或增加無線電場強量測頻率等方式。針對環島無線電信號場強測試，也從原來每年測一次，自去年起契約規定縮短為每8個月測試一次。

台鐵局表示，自2018年時總計需要改善的地方共有53處，上述地點已經於今3月11日全數完成，無線電信號涵蓋率去年車上台涵蓋率已達100%，手持機則為99.84%。

▲台鐵局行車調度。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵局行車調度無線電環島測試。（圖／台鐵局提供）

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