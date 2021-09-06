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國慶連假台鐵加開102班次　9／10零時開放線上訂票

▲▼台鐵TEMU2000形傾斜式電聯車,普悠瑪號,傾斜式列車,火車,交通,花東鐵路電氣化,鐵道運輸,東部幹線,返鄉,連假。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵國慶連假運輸車票將於9/10開放線上訂購。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

十月份國慶連假，因應旅客運輸需求，台鐵局表示，自今年10月8日（星期五）起至10月12日（星期二）止計5天，台鐵全線加開各級列車總計102班次。其中包含東部地區10月9日至11日加開樹林－花蓮復興號6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

台鐵國慶運輸期間西部幹線加班車為26班次，東部幹線最多61班次，南迴線則為15班次。另為加強疏運旅客，10月8日至12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

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台鐵局說，國慶假期車票自9月10日0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。另東線實名制自強號班次，於9月11日0時起開放110年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

今年國慶連假期間增開台北－花蓮優惠復興號，班次分別為5684、5687、5689。東線實名制列車返鄉班次為5250、5208普悠瑪號，分別為樹林－台東以及樹林－花蓮；返工實名制班次則有5219、5243，分別為花蓮－樹林以及台東－樹林。

另外，為配合中央流行疫情指揮中心律定及交通部指示，台鐵局也提醒旅客，進入車站及乘車時應全程配戴口罩，並配合量測體溫及落實實名制登記。

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