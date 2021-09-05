「藍皮解憂號」10月重返鐵道　大本營枋寮站啟用新月台備戰

▲台鐵枋寮站因應藍皮解憂號重新上路，路線、月台均做翻新。（圖／台鐵提供）

記者許維寧／台北報導

台鐵藍皮客車由屏東枋寮發車到台東，預計最快九月底完成修復，十月就能重回鐵道奔馳。台鐵今天（9/5）也表示，南迴鐵路建設計畫最後一哩路，枋寮站第三階段路線切換工程已完工，並啟用全新第一月台，將可提升營運和載客量，為藍皮解憂號上路備戰。

首批台鐵藍皮客車預計將於本月底完成修復，最快十月重回鐵道載客。由於藍皮客車行經南迴鐵路，鐵路沿線海景盡收眼底，故也被鐵道迷暱稱為「藍皮解憂號」，未來除了將推出定期班次，預計也會搭配旅行社推出觀光行程。

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台鐵今天表示，南廻鐵路建設計劃最後一哩路，枋寮站第三階段路線切換工程今日已順利完成，全新完工的第一月台也同時啓用，預計可提升營運及旅客服務效能。

▲台鐵藍皮解憂號觀光列車。（圖／台鐵提供）

台鐵局局長杜微也於昨日深夜來到枋寮站切換工程現場，除向工作同仁打氣外，也實地視察切換進行的狀況，並了解站方新設號控及電力設備。

台鐵表示，此次切換二局共出動177人、三輛碴道車、電力維修車、以及大批怪手，切換過程順利，未來枋寮站將有二個島式月台，足做為南廻鐵路重要中繼點。未來枋寮站將加強行車運轉人員訓練，並提升站場配置改變後行車運轉安全，也會為全國唯一「藍皮解憂號」大本營，做出完善的營運規劃。

▲台鐵局局長杜微視察枋寮站施作。（圖／台鐵提供）