慘了！北市警副分局長群組誤傳「極品瑜珈」謎片　上百警媒收看

▲台北市警局某副分局長7日中午在公務群組誤傳「極品瑜珈」及金髮裸女火辣成人影片。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

不少長輩每天都習慣透過手機LINE通訊軟體傳「早安圖」做為親切問候，但偶見傳錯圖悲劇發生！台北市警局某分局新聞發布群組，該分局副分局長7日中午12時05分時上傳早安圖時，不甚操作錯誤，誤傳了一段時長2分42秒「極品瑜珈」以及另部金髮裸女漫步海邊沙灘的限制級影片。

但因該群組是北市該警分局與媒體記者傳遞新聞的公務群組，成員人數高達181人，兩部成人影片「極品瑜珈」、「裸女漫步沙灘」上傳後造成警方、媒體記者一同收看超窘情況。

誤傳成人影片的副分局長事後仍未發現，直到約10分鐘後有媒體記者通知台北市警局、市警局公共關係室緊急通知該名副分局長收回影片，以免機關名譽受損；該副分局長回收影片後傳送貼圖「不好意思鴨」致歉。

但市警局高層私下表示，該副分局長傳早安圖卻誤傳「成人瑜珈」影片，行為恐涉傷害機關形象，事件震驚市警局高層，市警局下令要求該副分局長嚴加檢討個人行為，這件副分局長誤傳早安圖事件，也在台北市警界傳開並引發討論。

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