北市警員等不到第二劑　市議員痛批：第一線戰士變疫苗孤兒

▲國民黨台北市議員耿葳指出，北市警員打不第二劑疫苗，痛批政府要警員拚防疫又無整疫苗施打政策。（圖／記者林敬旻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市議員耿葳指出，台北市警員現有人數8,407人，今年5月下旬疫情嚴峻，造成台北市內多名警員染疫，當時所有警員疫苗接種率不到10%，結果到7月底根據市議員統計，目前台北市警局接種第二季AZ疫苗也僅10%，市議員認為警員身兼防疫治安工作，關鍵的第二劑疫苗還要自行上網預約，痛批中央政府根本罔顧警員執勤安全。

耿葳表示，全台北市8407名警員迄今接種完第二劑AZ者僅10%；在7月26日及7月27日市警局曾有專案第二劑AZ讓警員施打，結果兩天累計施打人數僅304人。

不少基層警員被告知「疫苗短缺，沒有專案可以打，要第二劑的人自己想辦法去外面預約」，北市例如台大醫院第二劑預約，目前開放到8月20日且名額爆滿，警員根本無處可打第二劑疫苗。

耿葳痛批「警察疫苗專案做半套，警員還得邊值勤邊滑手機上網搶第二劑」，質疑中央政府根本罔顧警員值勤安全與權益；5月份市議會就曾要求警政署必須讓警員以專案方式施打疫苗，肇因基層警員必須兼顧防疫、治安、交通等繁重工作，但近期政府為廣開第一劑施打率、罔顧基層警員施打第二劑疫苗、獲得完整保護力的權益。

耿葳說，警員是台灣治安維護及防疫政策上的第一線戰士，政府要警員努力做好防疫、治安工作，國家就有義務提供完整的裝備，而疫苗就是抗疫最重要的基本配備。

市議員並舉例北市消防局消防救護人員，普遍疫苗第二劑施打率已破9成，在8月中旬還有專案施打，北市警員根本成為第二劑疫苗孤兒！呼籲北市政府、警政署重視警員接種第二劑的權益，應立即安排第二劑專案施打。

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