快訊／群組誤傳「極品瑜珈」謎片　文山一副分局長遭拔官記過

▲台北市警局文山一副分局長林介銘7日中午在公務群組誤傳「極品瑜珈」火辣成人影片。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

長輩每天都習慣透過手機LINE通訊軟體傳「早安圖」做為親切問候，但有時會有傳錯圖超冏狀況發生！7日中午台北市警局某分局新聞發布群組，該分局副分局長7日中午12時05分時上傳早安圖時，不甚操作錯誤，誤傳一段時長2分42秒「極品瑜珈」以及另部金髮裸女漫步海邊沙灘的限制級影片，最新的消息是，該副分局長已遭拔官。

事件傳開後，台北市警局緊急開會研議危機處理，對誤傳成人影片、現職文山一警分局副分局長林介銘祭出嚴重處分，市警局表示：文山第一警分局副分局長因一時不注意，將不雅影像誤傳到公務群組，除將相關資料依刑法第235條散布猥褻影像罪移送法辦外，另將記過一次警惕，並報請調整非主管職務。

市警局強調，會再要求市警局所屬同仁使用LINE溝通工作，應恪遵資安保密原則，不應在群組傳遞機密或不相關訊息。

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