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社會 社會焦點 保障人權

退休警稱開謝長廷兒罰單吃2申誡　北市警曝2關鍵時間點回應

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲台北市警局提出兩個時間點，表示條子鴿到職的時間與謝長廷的任期不符。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

退休警察作家「條子鴿」4日在臉書發文，表示過去攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，被記兩支申誡，掀起各界熱議。不過，台北市警局表示，「條子鴿」是在2007年才調至台北市警局，而謝長挺擔任行政院長的時間是2005年至2006年，時間點對不上，至於他遭記申誡的原因，還要等到週一（6日）人事單位上班後才能釐清。

根據條子鴿的發文，當年他要求闖紅燈駕駛出示證件，對方只回，「你知道我爸是誰嗎？」，他則反嗆「關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝！」之後逕行舉發；事後遭時任副分局長去電關切此事，並痛罵「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」且隔天被依「態度不佳」記兩支申誡。消息傳開之後，掀起各界熱烈討論。

▲▼警抓「政二代闖紅燈」吃2申誡　謝長廷回應了：提出證據我下台 。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲謝長廷直指條子鴿說的是假消息。（圖／翻攝謝長廷臉書）

對此，謝長廷在留言處回應並強調這是假消息，應該譴責條子鴿，要求提出證據，若能證明真的他就下台道歉，況且這種事情告不勝告，自己必須先專注公事，忙完後才會提告，也會注意提吿的時效。

另外，謝長廷的兒子謝維洲也透過聲明強調，這完全是假新聞，如果能提出具體時間、副主管的姓名等資訊，大家就能提出反證，用這樣抽象影射的敘述，意圖逃避法律責任又毀人清譽，相當不道德，也侵害他與家人的名譽。

而根據《中國時報》報導，條子鴿是酈姓退休警員，目前是某議員辦公室士林服務處的副主任；台北市警局表示，條子鴿是在2007年才調到台北市警局，而謝長挺擔任行政院長的時間是2005年至2006年，雙方時間點對不上，至於詳細的開單地點、時間以及被記申誡的原因，要等到週一（6日）人事單位上班後，才能透過電腦系統查詢資料，釐清原委。

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