國道驚現槍煞攔路虎　被按喇叭「林北」不爽！開窗亮傢伙逼下車

記者張君豪／台北報導

國道中山高居然出現持槍攔路虎惡霸！南港警方日前接獲報案，吳姓駕駛8月6日傍晚駕駛小貨車從國道一號南下，行經19公里處遭遇一休旅車突然變換車道，吳男按喇叭示警，結果休旅車居然減速並排行駛，亮槍嗆聲「給林北下車！」吳男嚇得加速離開現場，事後前往南港玉成派出所報警，南港警方據此展開調查。





▲南港警方7日宣布破獲國道持槍逼車案件，並逮捕顏姓黑衣男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警方7日宣布破獲國道持槍逼車案件，並逮捕顏姓男子歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方比對監視器鎖定符合特徵的白色休旅車，根據被害人提供持槍惡煞外貌特徵，9月初追出綽號「阿源」、出沒汐止的顏姓男子涉案。

▲南港警方7日宣布破獲國道持槍逼車案件，起獲犯案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方6日持士林地方法院搜拘兩票、到汐止區顏男住處搜索，當場查購改造克拉克手槍1把、顏男落網後也坦承一時情緒失控才會在國道上演脫序亮槍逼車行為，他表示當時超車被按喇叭認為對方嗆聲，盛怒之下才會亮槍回嗆，強調無傷人意圖，警方訊後以違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送士林地檢署偵辦。

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