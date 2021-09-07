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開發售票線上演唱會商模！文化部合作KKLIVE　李浩瑋、靈魂沙發登場

▲▼文化部將與KKLIVE合作，推出10場示範演出售票演唱會。（圖／翻攝自文化部直播）

▲文化部將與KKLIVE合作，推出10場示範演出售票演唱會，首發包括靈魂沙發樂團、歌手李浩瑋等。（圖／翻攝自文化部直播）

記者林育綾／台北報導

八三夭樂團日前舉行線上演唱會，售出超過1.1萬張門票，首播晚9000人同時觀看！面對疫情衝擊藝文、流行音樂產業，目前全台場館及戶外活動群聚限制仍未恢復全面解封，文化部將與KKLIVE合作，推出10場示範演出售票演唱會，邀請樂團「SoulFa靈魂沙發」、金曲新人入圍歌手李浩瑋等輪番演出，共同開啟推展「線上售票演出」的新商業模式。

文化部長李永得提到，疫情衝擊藝文和流行音樂等產業，雖然先前有紓困補助，但畢竟只是暫時性救急又杯水車薪，而面對疫情不確定因素，「線上演出」將是未來重要方向，也是各國家都重視投注的發展。

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▲▼文化部將與KKLIVE合作，推出10場示範演出售票演唱會。（圖／翻攝自文化部直播）

▲文化部長李永得提到，「線上演出」將是未來發展的重要方向。（圖／翻攝自文化部直播）

文化部近日推出「積極性藝文紓困補助」，其中包含流行音樂線上售票演出類別的補助，就是鼓勵團隊勇於嘗試新作法，期盼讓產業及早因應環境變化，透過線上售票讓音樂創作者更有信心投注於演出創作內容，同時培養消費者願意付費線上觀看的習慣。

KKLIVE總經理黃振峰表示，疫情對於流行音樂演出影響極大，透過與文化部合作，促進音樂人與業者看到更多機會，進而投入更多資源在線上內容發展，對流行音樂產業帶來新的發展契機。

他舉例8月28日剛舉辦完線上演出的八三夭，總共售出超過1.1萬張門票，首播當晚吸引超過9000人同時在線觀看，透過KKTIX Live（原KKTIX虛擬場館）播出平台，整體演出順暢，「現在只是剛開始，未來希望將流行音樂線上演出的技術、表演形式與商業模式推向新高度」。

此波10場示範演出，首發場將由樂團「SoulFa靈魂沙發」在9/11表演，他們提到，樂團發第一張專輯時就遇到第一波疫情，發第二張專輯時就遇到第二波疫情，也取消了實體宣傳和實體演唱會，本來相當失望，但有機會可以不受場地限制，在更無限寬廣的線上與更多歌迷互動，是之前從未想過的機會。

▲▼文化部將與KKLIVE合作，推出10場示範演出售票演唱會。（圖／翻攝自文化部直播）

▲金曲獎「最佳新人」入圍者李浩瑋將於9月22日演出。（圖／翻攝自文化部直播）

而金曲獎「最佳新人」入圍者李浩瑋將於9月22日演出，他代表《潮流新聲On Live》系列演唱會的表演者te壞特、李芷婷等出席記者會時，提到自己已經很久沒有對外演出了，非常看重這次的表演，最近都在加緊練新歌，與團隊討論節目內容，一定要帶給粉絲們全然不同的體驗。

文化部表示，「積極性藝文紓困補助」自即日起至9月22日截止，申請須知詳見文化部官網「紓困振興及積極性藝文紓困專區」，如有流行音樂線上售票演出類別補助問題，請洽詢02-8512-6417蔡小姐。

積極性藝文紓困補助須知：https://www.moc.gov.tw/webarticle_135514.html

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