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中國正式禁「娘炮」！文化部一口氣推16部作品：娘又怎樣？

▲▼文化部發文：「娘」又怎樣？跳脫框架也很可以。（圖／文化部）

▲文化部發文：「娘」又怎樣？跳脫框架也很可以。（圖／截自文化部臉書）

記者林育綾／綜合報導

中國大陸再度發布限娛令，針對影視產業規範必須「樹立節目正確審美導向」，還明文要藝人或嘉賓的選用、表演風格、服裝儀容「堅決杜絕『娘炮』等畸形審美」。而我國文化部日前也發文「『娘』又怎樣？跳脫框架也很可以」，提到台灣有許多創作能幫助大家認識性別多元，一口氣推薦16部包括影視、專書、文學作品，也鼓勵網友「分享你的清單」。

中國國家廣播電視總局2日發布「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」，明列8點項目，其中在「堅決抵制泛娛樂化」提到，影視產業作品必須「堅定文化自信，大力弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化」，更表示要「樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕『娘炮』等畸形審美。堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗『網紅』、無底線審醜等泛娛樂化傾向。」

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而文化部後續也發文表示「『娘』又怎樣？跳脫框架也很可以」，提到「女生就該留長髮？男生不能愛打扮？這些問題的答案，並不理所當然。」也舉例在東京奧運時，人們見證了許許多多運動員，無分性別，在賽場裡各自展現屬於自我的力與美；而剛落幕的金曲獎上，也看見紅毯上許多音樂人突破框架，各自用創意與美感兼具的裝扮展現自我。

▲▼文化部發文：「娘」又怎樣？跳脫框架也很可以。（圖／文化部）

▲文化部臉書PO文：「娘」又怎樣？（圖／文化部）

文化部提到，「作為亞洲第一個開放同性婚姻的民主國家，生活在台灣這片土地上的每一個人，都應該理解，多元而非二元、豐富而非呆板的性別氣質展現，不過是社會常態。每個人都有自己的認同、每個人也有自己喜歡的樣子。」更一口氣推薦16部台灣創作，包括影視、專書、文學，「能夠幫助大家認識性別的多元樣態與建構過程」，同時也歡迎網友分享自己的清單。

貼文一出也獲得大批網友贊同，超過6千人按讚、600多人分享，網友也紛紛留言「文化部很可以耶」、「女生可以穿褲子，男生也可以穿裙子，自己喜歡穿什麼，就可以穿什麼」，還有人說「鄰國的事不甘咱的事，我國台灣有最棒的民主價值」。

文化部推薦清單：

影視作品

蔡佳璇，《游移之身》（2020）
王育麟，《阿莉芙》（2017）
侯季然，《不一樣又怎樣》系列紀錄片（2015）
易智言，《藍色大門》（2002）

專書研究

盧省言，《有毒的男子氣概：從希臘英雄到現代新好男人，歷史如何層層建構「男人」的形象》（2021）
黃淑玲、游美惠主編，《性別向度與臺灣社會（第三版）》（2018）
戴伯芬主編，《性別作為動詞 巷仔口社會學2：性別如何形塑，又如何在行動中翻轉》（2017）
台灣性別平等教育協會，《擁抱玫瑰少年》（2006）
畢恆達，《空間就是性別》（2004）

文學創作

又仁，《我娘》（2020）
廖之韻主編，《性別平等議題多元選讀本》（2019）
鄭博真著，袁知芃繪，《不愛穿裙子的美莉》、《愛穿裙子的阿旺》（2019）
李屏瑤，《台北家族，違章女生》（2019）
唐默，《違憲紀念日》（2018）
林滿秋，《黃洋裝的祕密》（2017）
林佑軒，《崩麗絲味》（2014）

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