網流傳新莊附幼、板橋私幼停課　侯友宜：不實訊息最高開罰300萬

記者蔡文鈴／新北報導

國內今（7）日新增8例本土確診個案，新北市佔7例其中幼兒園群聚就佔5例，目前共有5所學校預防性停課，避免感染擴大。不過，網路上卻流傳一份停課名單引起討論，有新莊附幼跟板橋私幼，對此，市長侯友宜下午於疫情記者會嚴正澄清，網路流傳名單是不實的，會請警察局依法偵辦最高可開罰300萬元。

針對網路流傳停課學校名單，教育局長劉明超說明，目前掌握的是有5校4327人進行預防性停課，而新北停課標準為，只要校內出現1例確診，匡列者停課14天，全校預防性停課3天觀察、清消；2例以上全校停課14天；若是Delta病毒全校停課14天。

副市長劉和然也強調，目前停課名單確定是5所學校，共4327人。侯友宜表示，網路流傳的名單是不實的，故意製造恐慌，會請警察局依法偵辦，依傳染病防治法最高罰300萬元，並呼籲疫情嚴峻時不要用假訊息製造恐慌，希望大家同心齊力，一起面對防疫。

新北幼兒園爆發群聚感染，侯友宜上午受訪表示若確定是Delta病毒就該升三級警戒。指揮官陳時中稍早於記者會表示，目前還沒要升級，如果新北疫情還沒控制會考慮（升級），但都是假設性情況，目前先把疫調做好。

指揮中心說明，今日新增8例本土個案，為1例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年9月1日至9月5日，個案分布為新北市7例、台北市1例；其中6例為已知感染源，1例關聯不明，1例疫調中。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

