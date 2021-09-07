長江附近湧出「牛奶水」！　湖北磷石膏庫嚴重滲漏

▲湖北驚現牛奶河。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，在湖北省黃岡市距長江2.5公里處，一座相當於80個足球場大的磷石膏庫發生滲漏，水體受到污染，總磷濃度超標3474倍，一下雨長江附近湧出的都是「牛奶水」。

報導指，中央第三生態環境保護督察組在湖北督察發現，湖北省推進磷石膏資源化綜合利用不力，部分地市磷化工企業環境污染問題嚴重。

督察指出，湖北省磷化工企業產生的固體廢棄物磷石膏年產生量位居大陸首位，由於資源化綜合利用不夠，截至2020年底，磷石膏堆存量已達2.96億噸。全省磷石膏庫共37座，其中有18座距長江和漢江幹流不足5公里，最近的一座距長江僅50公尺。大量堆存的磷石膏，對長江水質安全構成較大風險隱患。

▲湖北磷石膏庫發生滲漏。（圖／翻攝自新華社）

督察人員通過無人機航拍發現，在湖北省黃岡市武穴市梅府社區大泉洞泉眼附近，有一條奶白色水帶與旁邊綠水涇渭分明。水體之所以呈奶白色，是由於湖北祥雲（集團）化工股份有限公司輪鏡塘磷石膏庫發生滲漏，造成污染。

磷石膏是工業廢棄物，含有未分解磷礦、游離磷酸、氟化物等雜質，大量堆放會帶來環境安全風險。督察發現的磷石膏庫佔地超800畝，約相當於80個足球場大，距離長江僅2.5公里。

督察人員來到滲漏點，發現水邊植物上附著白色粉末狀物體，如蓋了一層霜。經監測，大泉洞水樣氨氮和總磷濃度分別超地表水Ⅲ類標準26.1倍和3474倍。

專家表示，總磷濃度超標會導致水體富營養化，致使魚類生存困難。此外，磷對人體也會造成危害，引發各種皮膚炎症以及嘔吐、腹瀉、頭痛甚至中毒等問題。