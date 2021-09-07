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北市河濱烤肉還有希望！柯文哲「神經大條點」：時間快到再做決定

烤肉。（圖／取自CC0圖庫）

記者陳家祥／台北報導

由於感染力更強的Delta變種病毒迫近，不少縣市已經宣布9月底的中秋節禁止戶外烤肉，避免疫情擴散。針對台北市是否可以烤肉，台北市長柯文哲說，「2週後的事2週後再問我，本來就說下禮拜再宣布」；柯強調，慢慢要習慣比較接近才做決定，面對「新常態」很重要的精神，要神經大條一點，要有這種心理素質。

面對隔壁的新北市擬定升級防疫警戒，柯文哲說，一開始在台北市有一個表，每一級的啟動標準、每一級要做的管制措施，都有規範，「今天早上在討論，當時訂這個表是新冠肺炎全台北市的管制表，現在要再拿出來看一遍，如果遇到Delta變種病毒，分級定義、啟動標準要重新檢視」，但不用製造恐慌。

柯文哲指出，雖然Delta變種病毒看起來來勢洶洶，幼稚園看起來很多人感染，但經過5月的疫情後，不管台北或新北，疫調、隔離的速度都快很多，「結論是這樣，新常態，把表訂好，該怎麼做就怎麼做，按照SOP該怎麼做就怎麼做」，但會針對Delta重新檢視防疫管制表。

至於各界關心的烤肉是否開放，柯文哲說，很多人在問下週烤肉怎麼辦，「2週後的事2週後再問我，本來就說下禮拜再宣布」；柯強調，要預測2週後的事很難預測，2天後比較好預測，不用在群眾中製造恐慌，有完整準備，該怎麼做就怎麼做就好。

柯文哲說，其實這樣，慢慢全台灣人民都要開始習慣比較接近才做決定。什麼意思？疫情看起來來勢洶洶，到底是只有這樣就結束還是整個散開，現在問我也不知道。

「如果要問我兩週後怎麼做，就會趨向保守。」柯文哲說，自己有反省過，如果重來一遍，今年的台北燈節應該要辦，可是人家問我跨年晚會敢辦為什麼台北燈節不敢辦？因為跨年晚會是當天早上決定晚上要不要辦，時間很短，我用當時的資料可以決定12小時後的決策。

柯文哲直言，如果當時要我決定45天以後的台北燈節要不要辦，坦白講這超過我的醫學能力，也不可能。

「結論是這樣，時間越近越好預測，時間越遠越難預測。」柯文哲說，如果每一樣都要百分之百，就會越來越保守，坦白講如果重來一遍，當時如果大家不要逼我台北燈節要馬上做決定、不要在45天前就做決定，「45天前做決定我只好說不要辦，要是叫我3天前做決定，也許台北燈節當時就辦下去了」。

柯文哲表示，結論是這樣，「新常態」很重要的精神，我們要神經大條一點，要有這種心理素質。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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