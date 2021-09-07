颱風周末可能侵台！璨樹結構「小而強」　風雨集中3預測路徑出爐

記者李宜秦／台北報導

今年第14號颱風璨樹於今早生成，氣象粉專指出，颱風最接近台灣的時間點落在周日到下周一，且璨樹的特性結構偏小，風雨很集中，目前「從台灣東方海面北上」、「直接侵襲台灣」、「從巴士海峽通過」都是可能的情境，預計璨樹颱風將會發展成一顆小而強的颱風。

▲璨樹周末可能侵台。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

氣象局表示，原位於關島附近海域的熱帶性低氣壓於今(7)日08時發展為輕度颱風，編號第14號(國際命名:CHANTHU ，中文譯名:璨樹)，預計將朝臺灣東方海面至巴士海峽接近。

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▲日本氣象廳指出，熱低稍早生成颱風璨樹。（圖／氣象局）

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，璨樹最接近時刻預計落在周日到下周一，路徑預報稍微往西修正，比較靠近台灣，加上璨樹即將快速增強，加上大氣中層導引氣流較偏西，因此有可能更接近台灣。

颱風論壇指出，璨樹的特性結構偏小，風雨很集中，颱風核心最終離台灣的確切距離，會決定各地有感程度。

▲▼璨樹颱風周末可能侵台，周五接近東部海域。（圖／翻攝RAMMB）

臉書粉專天氣風險則表示，璨樹颱風目前位在關島西方海面，受太平洋高壓導引緩慢西行。根據氣象局預報路徑與下圖的「系集預報潛勢路徑」，璨樹颱風將在周六至下周一最接近台灣，但目前「從台灣東方海面北上」、「直接侵襲台灣」、「從巴士海峽通過」都是可能的情境，還要再觀察預報變化。

天氣風險指出，由於颱風路途遙遠，沿途海溫、發展條件適合，目前預報璨樹颱風將會發展成一顆小而強的颱風。至於第13號康森颱風，則持續往呂宋島移動，對台灣沒有影響，目前看起來對璨樹颱風的路徑影響程度也小。