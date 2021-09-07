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國際鋁價飆升「10年新高」！幾內亞政變群眾歡呼　礦區宵禁解除

▲▼幾內亞民眾為軍隊政變成功高聲歡呼慶祝。（圖／路透社）

▲幾內亞民眾為軍隊政變成功高聲歡呼慶祝。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

西非國家幾內亞5日驚傳政變，首都柯納克里（Conakry）市中心槍聲大作，高齡83歲的總統顧德（Alpha Conde）更慘遭特戰部隊逮捕，而原政府官員被限制出境。面臨連日來政壇、軍事上的動盪不安，連帶導致國際鋁價昨（6）日攀升至10年來的新高，因為幾內亞是全球氧化鋁第2大生產國，也是中國最大的供應國。

根據《路透社》報導，幾內亞的特戰部隊主導此次政變，領導人杜波亞（Mamady Doumbouya）過去還曾經在法國外籍軍團服役，儘管他5日曾公開承諾解除針對礦區實施的宵禁，保證不會對鋁土礦出口造成影響，但擔憂幾內亞政壇動盪不安，亞洲金屬（Asian Metal）在最新評估指出，幾內亞出口至中國的鋁土礦交貨價每噸為50.50美元，較上周上漲1%，是去年3月16日以來的新高。

其實，幾內亞鋁土礦的價格今年以來就上漲約16%。全球最大鋁生產商中國鋁業公司發言人表示，旗下位於幾內亞的鋁土礦場運作正常。

報導指出，此次幾內亞的政變為今年西非、中非地區今年4月以來的第3場政變，儘管外界擔憂如此頻繁的政變，恐怕將重創該地區從1990年代啟發的多黨民主政治，讓政權重新回歸到軍方手上，但其實總統顧德執政時，國內經濟成長高度依賴礦業，錢財與資源高度集中在少部分人士，數百萬青年依舊失業，且還得負擔原政府調增的稅賦。

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