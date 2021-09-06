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幾內亞軍事政變！大陸使館連發2條緊急提醒「暫勿外出」

▲▼西非國家幾內亞驚爆政變，特種部隊出現在首都柯那基里（Conakry）。（圖／路透）

▲西非國家幾內亞驚爆政變，特種部隊出現在首都柯那基里（Conakry）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

西非國家幾內亞在當地時間9月5日發生軍事政變，中國駐幾內亞使館6日凌晨再次提醒，在幾中國公民保持冷靜，暫勿外出，注意觀察周邊形勢，切實加強安全防範，如遇緊急情況，盡快同使館取得聯繫。此前，5日晚間，中國駐幾內亞大使館發布關於幾內亞安全局勢的緊急提醒。

據《環球網》報導，大陸駐幾內亞大使館發言人岳少文回應，當地時間9月5日上午，幾內亞發生軍事政變，從早上8時左右開始，首都科納克里市多處發生激烈槍戰。幾內亞特種部隊人員衝擊總統府，占領國家廣播電視台，隨後發表電視講話，宣布扣押孔戴總統，廢除憲法、解散政府、關閉邊境，成立全國團結和發展委員會並接管權力，同時呼籲民眾保持正常工作和生活。目前， 首都局勢暫時趨於平穩。

事件發生後，中國駐幾內亞使館立即啟動應急響應機制，開展相關工作，一方面密切跟進形勢進展，詳細了解有關情況；另一方面及時在使館網站和微信公眾號發布消息，同在幾內亞的中國公民保持溝通，「提醒大家避免外出，加強防護，保障安全。目前，中國在幾機構和人員情況總體穩定，尚未收到受波及的報告。」

岳少文表示，再次提醒在幾公民保持冷靜，暫時不要外出，注意觀察周邊形勢，切實加強安全防範，如遇緊急情況，盡快同使館取得聯繫。

環球網引述幾內亞新聞網報導，當地時間9月5日，幾內亞首都發生政變。 政變領導人馬馬迪·杜姆布亞帶領士兵控制了幾內亞總統孔戴，並在電視講話中宣布廢除憲法、解散政府、關閉陸地邊界，同時承諾將啟動全國協商，以實現包容性和平過渡。

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