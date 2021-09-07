幼兒園染疫擴大！孩被匡列「危險要命的是家長」　醫教6動作度過危機

▲新北幼兒園爆群聚案，連帶受波及的學校也進行預防性停課。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

新北板橋幼兒園群聚案爆出9人確診後，新北市長侯友宜今再宣布，新增5人染疫，累計已有15人，消息一出讓不少家長相當擔憂。醫師指出，這消息對父母來說的確很有壓力，但同時對孩子們來說，也會因為感受到大人的焦慮，而感到不安，藉此分享與小朋友在疫情期間生活的6種方式，更要記得，當兒童們被匡列時「父母，你們才是比孩子更危險！」

重症科醫師黃軒在臉書提到，疫情在校園爆發的新聞，對父母來說會有壓力，而對兒童們來說，其實他們也可能感受到大人的不安，「而變成更不安的狀態」。醫師指出，美國兒科學會提到，孩子懷疑或確診新冠肺炎 ，並不是因為他們有任何錯誤行為，而是環境本來就正在「大流行」，處處都會有危機，偏偏兒童的症狀都不會太明顯，在這裡也提醒父母們要以「孩子能夠理解的方式」，說明如何一起執行防疫生活。

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黃軒說明，美國的專家學者，提出了7個在新冠肺炎期間和孩子相處的生活方式，提供大家參考：

1.注意孩子焦慮跡象：醫師指出，孩子可能無法用語言表達擔憂，但可能會看到他們近期變得不安暴躁、更加黏人，也難以入睡或看起來心煩意亂，此時除了安慰，也嘗試堅持正常作息，同時讓孩子知道，「如果他們感到不安也沒關係」，試著分享，大人是如何處理自己的壓力，以便孩子學習如何應對。

2.篩選孩子的媒體：讓年幼的孩子遠離可能在電視、社交媒體上、電腦等，看到有關新冠肺炎的可怕圖像。黃軒說，對於年齡較大孩子則可一起談論，他們在新聞中聽到的內容，並糾正可能聽到的任何錯誤訊息或謠言且誠實地回答問題，並以孩子可以理解的方式，分享有關疫情的事實。

▲醫師指出，在疫情期間，大人的不安情緒也會影響著孩子，此時別忽略的小朋友的焦慮。（示意圖／記者許宥孺攝）

3.確認是安全的：醫師表示，記得提醒孩子們所有防疫措施行動，是為了確保每個人的安全，也向孩子或家人保證他們其實是安全的。「記得多傾聽孩子的聲音和交談」，讓孩子知道他們有問題時，隨時可以來找你，「你是孩子完全可以依靠的肩膀！」

4.示範給孩子看：叮嚀他們可以做些什麼來幫助防疫，例如：勤洗手、戴好囗罩和準時上床睡覺，並在孩子上學的背包裡，可多放一個口罩。

5.不標籤其他同學：黃軒提醒，對其他同學的恐懼，其實是傷害了每個人，傷害了同學的同時，其實也傷害了自己的孩子，別讓孩子去製造和其他同學有隔閡的狀況，因為新冠肺炎在大流行期間，孩子和大人都是一樣有機會被傳染的，孩子也是無辜的。

6.父母自己的健康：別忘記，「父母親們，你們自己的心理健康是很重要的！」黃軒強調，父母的焦慮也會影響著孩子，不要以為他們年紀小就可以用成人權力表達強制命令，孩子也許行為會配合，但心靈還是會受傷的。因此父母的情緒修養管理，是重要關鍵。

最後，黃軒表示，孩子因懷疑或確診新冠肺炎被匡列時，不是他們小朋友危險，因為日本研究提到，19歲以下的新冠肺炎死亡率至今仍是0.00%，Delta病毒在孩子族群即便傳播很廣，但重症、死亡是少之又少；相反的，父母若沒有打疫苗、打了疫苗接種未滿2劑又2星期後，或沒有遵守防疫措施，「其實，父母你們才是比孩子更危險！」輪到你請記得去接種疫苗，因為孩子在家要有健康的成年人照顧才行。

▲醫師指出，孩子因懷疑或確診新冠肺炎被匡列時，其實危險的是家長。（示意圖／記者季相儒攝）