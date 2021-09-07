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萌企鵝玩具泡水變「詭異鳥人」！　主人一看被噁心到哭

▲▼「企鵝玩具」破蛋而出 買家一看崩潰：太噁心哭了。（圖／翻攝自推特）

▲原PO開開心心買來企鵝泡水玩具。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

許多人童年回憶裡都有「膨脹泡水玩具」如恐龍，放在水裡久了就會脹大成原來的好幾倍，但日本一名網友最近買來一個很可愛的企鵝玩具，沒想到泡水後突破蛋殼的企鵝，造型整個崩壞變得很「惡趣味」，與包裝上的商品的完全不一樣，照片放上網後立刻引發熱議。

日本媒體「grape」引述網友@kshioriri的推文照片，原PO表示最近買來一個企鵝造型的膨脹泡水玩具，最初吸引他的特別之處是，玩具是連蛋殼一起附上的，要先將整顆蛋泡水幾個小時之後，裡頭的企鵝吸水膨脹，接著就好像孵化一般擠破蛋殼。

▲▼「企鵝玩具」破蛋而出 買家一看崩潰：太噁心哭了。（圖／翻攝自推特）

▲企鵝泡水後的長相，原PO不能接受。（圖／翻攝自推特）

企鵝擠破蛋殼後，原PO看到卻覺得「矮額母湯」，沒想到本尊竟然長得非常怪異，拉長的身形、胸前和腹部的皺褶，加上似笑非笑勉強算是企鵝的臉，都讓玩具散發著一種「鳥人」的感覺，完全不可愛，「噁心到我都哭了」。

網友們看完也紛紛表示，「這給小孩看會哭出來吧」、「有像米其林寶寶」；不過也有網友喜歡這味，「其實滿可愛的，我會想買耶」。原PO反省他「孵化」企鵝寶寶的過程，分析有可能是因為泡水時是把蛋放在一個比較狹小的容器裡，才會讓企鵝長得那麼長。

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