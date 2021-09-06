連業者都認證！他設計「鮭魚膠帶」神還原油花　網喊餓：流口水了

▲有網友設計了「鮭魚肉」造型膠帶。（圖／翻攝自twitter）



實習記者林郁婷／綜合報導

日本一名網友因為太愛鮭魚了，便做了一款鮭魚肉造型的紙膠帶，成品非常逼真，不管是肉的顏色還是紋路都和真的生鮭魚一樣，目前已經在網路上開售，一個要價390塊日幣（約新台幣98元），仍然吸引不少人搶購，有人甚至一次就買了5個。

根據當地媒體報導，日本twitter網友「MoetMatsuzake」最近宣布，將在網路上販售自己設計的「帝王鮭膠帶（生肉花紋）」。由於這款膠帶幾乎完美仿真鮭魚肉的模樣，因此在膠帶上還特別寫了一行小字「不可食用」，以免民眾誤食。

MoetMatsuzake表示，因為他很喜歡吃鮭魚，一直希望能做出鮭魚的相關產品，有天就想到可以做成膠帶。為了讓膠帶更逼真，他花了不少精力不斷修改調整，還請養殖業者確認過圖案，才終於完成這個產品。

從照片中可以看見，膠帶貼出來後，顏色呈現亮橘色，還帶有白色油花的條紋，只貼2條就足夠讓人流口水，包裝上有著「不可食用」的標註。膠帶一個售價390元日幣（約新台幣98元），買兩個還有折10元。

網友看完成品，留言表示「真得好像！」、「看完都餓了...」、「超想要！我也超愛鮭魚」、「口水都流出來了」、「手刀下訂2個」。