妻半夜被怪聲嚇醒！31歲爸看到黑影就開槍　意外射殺8歲女兒

▲男子意外把女兒當惡徒殺死。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名男子以為家裡有惡徒闖入，拿著槍的他查看時，看到壁櫥出現黑影就開槍，沒想到竟然射中8歲女兒胸口，雖然後來緊急將人送醫，但女兒抵達醫院不久就被宣告身亡。

居住在曼非斯市(Memphis)的31歲男子奧利弗(William Oliver)，上月27日凌晨2時被妻子叫醒，對方說好像有聽到一些聲響，擔心可能有惡徒闖入家中，他隨即拿起槍想要保護家人，沒想到開槍射中的竟然是8歲女兒阿萊拉(A'layla Bassett)。

警方表示，阿萊拉因為左胸中槍被緊急送醫，然而才剛抵達醫院就被宣告身亡，據了解，事發當時還有另外4名孩童在家，目前依過失殺人罪對奧利弗進行起訴，案件正在調查中。