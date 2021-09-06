愛不愛超明顯！12星座男這樣「逗你」代表越喜歡你

▲有時候越愛一個人，有可能會變得越幼稚。（圖／免費圖庫／PAKUTAS）

生活中心／綜合報導

愛一個人是藏不住的， 眼神、臉上或一些不經意的語言和動作，都會在情不自禁中顯現出來，《星座好朋友》網站指出，12星座男是否喜歡你，從一些小舉動就可以看得出來！

惹你生氣再哄你開心

代表星座：牡羊男、獅子男、射手男

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經常聽到這樣一句話，「男人不壞女人不愛」，當男人想要和你有更多的交流，越是喜歡你，他就越會對你使壞，故意惹你生氣，看到你生氣的樣子，他彷彿很開心，卻又各種扮醜哄你開心，讓你感覺哭笑不得。

男人心中越是真心喜歡你，在你面前會越放肆，可以說他面對喜歡的你太過欣喜，不懂得該如何表達情感，他越是對你調皮，其實內心越是想和你親近。

給你取各種綽號

代表星座：金牛男、處女男、魔羯男

每次見到你的時候，他們對你的稱呼都不相同，會給你取各種綽號，有時會讓你感覺很討厭，可是他卻樂此不彼。

像是叫你小胖，但是每次見你卻又總會買很多你愛吃的給你，其實他對你的各種稱呼都是發自內心對你的寵愛，是情侶之間才會有的稱呼，在他心裡是真的喜歡你，想要你成為他的戀人。

忍不住調戲你

代表星座：雙子男、天秤男、水瓶男

面對喜歡的東西時，我們都會愛不釋手。愛情也是如此，男人如果對你動了真心，總喜歡在不經意間捏一下你的臉，摸摸你的頭，用手刮你的鼻子，你越是討厭他這樣，他越是喜歡觸碰你、調戲你。

喜歡一個人的時候，總是難以自己。男人總是突然的觸碰你，忍不住調戲你，其實是想要引起你的注意，得到你的關注，或許早已按耐不住喜歡你的心。



動不動就想打電話給你

代表星座：巨蟹男、天蠍男、雙魚男

當男人遇到對的人，喜歡上了，他每刻都在惦記你，如果常常打電話給你，有時你接通後他卻突然掛斷了，讓你感到莫名其妙，有時不知道他支支吾吾的在說什麼，讓你覺得一頭霧水，編造各種理由想和你多說幾句，詢問你在做什麼，其實他只是簡單的想你了。