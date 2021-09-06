沒朋友也可以！喜歡搞孤僻、樂當「邊緣人」TOP4星座

▲你身邊有樂當邊緣人的朋友嗎？（示意圖／視覺中國）



生活中心／綜合報導

你是必須要有朋友的人嗎？有些人熱愛交朋友，但有些人沒朋友也沒關係，《科技紫微網》整理出喜歡搞孤僻、樂當「邊緣人」TOP4星座，快來看看身邊的朋友有沒有上榜！

TOP 1：水瓶座

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說到最怪的星座，「水瓶座」永遠榜上有名，常被說是外星人的他們，不論是想法、思維、行事風格都跟一般人不同，因此你會常常不知道他們在什麼，而他們也不容易理解別人的想法，所以水瓶座喜歡活在自己的小世界裡面，快樂做自己，就算是邊緣人也無妨。

TOP 2：摩羯座

內斂的摩羯座，會讓你看不清、摸不透，但是在他們心中，他們很清楚自己要的是什麼，也明白自己的優缺點，比起說好聽話、拍主管馬屁，他們更喜歡安安份份、腳踏實地的做事，正因為自有分寸、又懶得開口，也就容易邊緣化，不過他們怡然自得樂當邊緣人。

TOP 3：射手座

你絕對沒想到，無拘無束熱愛交朋友的射手座竟然也有上榜！他們雖然個性熱情，在群體中受到大家喜愛，但骨子裡的他們其實喜歡自我放逐，對他們而言，擁有屬於自己的時間很重要，他們很特別，想要的時候可以擁有很多朋友，不想要的時候，也可以快快樂樂的當個邊緣人

TOP 4：雙子座

別以為雙子座喜歡擁抱人群，天生自帶聚光燈，自由自在穿梭在人群中，其實他們更享受自我學習的時光，像是一個人逛文青店、一個人參加研討會、甚至一個人在咖啡店裡思考人生道理，都是他們常做的事，只要他們想要清淨，便能夠找到自得其樂的方法，才不管什麼人情世故。