手機號碼查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊

▲指揮中心發言人莊人祥。 （圖／指揮中心提供）



文／中央社

長榮染疫機師可傳染期間曾在社區活動，不少民眾透過輸入手機號碼，查詢自己實聯制紀錄是否被疫調使用，但指揮中心發言人莊人祥今天說明，有調閱記錄不一定代表足跡重疊確診者。

因應長榮航空機師及家人群聚事件恐為國內疫情增添變數，指揮中心針對與確診者足跡重疊的民眾發送110萬筆疫情警示簡訊。許多民眾仍擔心身邊有確診者但不自知，今天不少媒體報導，除可用社交距離APP追蹤足跡，透過手機連結至衛福部「簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄」也可查詢。

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指揮中心推出「簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄」平台，可協助疫調人員掌握確診者跨縣市足跡，並能分析找出可能潛在感染源及熱區趨勢，同時也開放民眾查詢疫調資料下載存取情況，可得知誰查詢自己的個資。

據中央社記者實測，使用手機進入「簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄」平台（https://sms.1922.gov.tw/），只要輸入手機號碼及圖形驗證碼，取得簡訊驗證碼並填寫完成後，網頁就會顯示近28天內是否有疫調人員調閱過這支手機號碼的簡訊實聯制資料。

但簡訊實聯制資料被疫調人員使用，是否代表曾與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡重疊，莊人祥告訴中央社記者，僅單從調閱歷史資料來看，應該不一定直接代表身邊有確診者，只是足跡重疊機率較大。

▲民眾可查詢在28天內是否有疫調人員調閱資料。（圖／翻攝疾管署網站）



莊人祥說明，據指揮中心規定，實聯制資料只能做疫調使用。至於疫調包括那些內容，恐怕要依個案情況而定。他舉例說明，地方衛生局等疫調主責單位，在進行疫調時，不會只調閱與確診者同時出沒某場所的資料。

莊人祥進一步解釋，衛生局通常為求謹慎，確診者抵達前、離開後一段時間的實聯制資料也會查閱。另外，他提到，若這名COVID-19確診者是某場域的業主，確診者也不一定全天候都待在這個場域中，但疫調人員可能會擴大匡列當天出沒這個場域的所有民眾。

莊人祥表示，實聯制資料被使用不一定等於同時與確診者共處一地，民眾上網查到資料被使用過，無須過度恐慌，提高警覺即可；地方政府下載並存取疫調軌跡、簡訊實聯制等資訊後，依規定於28天內刪除，民眾無須擔心隱私保護問題。