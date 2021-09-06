　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手機號碼查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥 （圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。 （圖／指揮中心提供）

文／中央社

長榮染疫機師可傳染期間曾在社區活動，不少民眾透過輸入手機號碼，查詢自己實聯制紀錄是否被疫調使用，但指揮中心發言人莊人祥今天說明，有調閱記錄不一定代表足跡重疊確診者。

因應長榮航空機師及家人群聚事件恐為國內疫情增添變數，指揮中心針對與確診者足跡重疊的民眾發送110萬筆疫情警示簡訊。許多民眾仍擔心身邊有確診者但不自知，今天不少媒體報導，除可用社交距離APP追蹤足跡，透過手機連結至衛福部「簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄」也可查詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心推出「簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄」平台，可協助疫調人員掌握確診者跨縣市足跡，並能分析找出可能潛在感染源及熱區趨勢，同時也開放民眾查詢疫調資料下載存取情況，可得知誰查詢自己的個資。

據中央社記者實測，使用手機進入「簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄」平台（https://sms.1922.gov.tw/），只要輸入手機號碼及圖形驗證碼，取得簡訊驗證碼並填寫完成後，網頁就會顯示近28天內是否有疫調人員調閱過這支手機號碼的簡訊實聯制資料。

但簡訊實聯制資料被疫調人員使用，是否代表曾與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡重疊，莊人祥告訴中央社記者，僅單從調閱歷史資料來看，應該不一定直接代表身邊有確診者，只是足跡重疊機率較大。

民眾可到「衛福部簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務」網站上查詢在28天內是否有疫調人員調閱資料。（圖／翻攝疾管署網站）

▲民眾可查詢在28天內是否有疫調人員調閱資料。（圖／翻攝疾管署網站）

莊人祥說明，據指揮中心規定，實聯制資料只能做疫調使用。至於疫調包括那些內容，恐怕要依個案情況而定。他舉例說明，地方衛生局等疫調主責單位，在進行疫調時，不會只調閱與確診者同時出沒某場所的資料。

莊人祥進一步解釋，衛生局通常為求謹慎，確診者抵達前、離開後一段時間的實聯制資料也會查閱。另外，他提到，若這名COVID-19確診者是某場域的業主，確診者也不一定全天候都待在這個場域中，但疫調人員可能會擴大匡列當天出沒這個場域的所有民眾。

莊人祥表示，實聯制資料被使用不一定等於同時與確診者共處一地，民眾上網查到資料被使用過，無須過度恐慌，提高警覺即可；地方政府下載並存取疫調軌跡、簡訊實聯制等資訊後，依規定於28天內刪除，民眾無須擔心隱私保護問題。

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
快訊／國高中生打BNT　可請3天疫苗假
快訊／郭品超認愛小19歲女星！　閃曬2恩愛照
快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒
快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性可能更多！
二級警戒到9／20　「11項規定」八大行業仍關閉
快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」
快訊／今增9例本土！　本土確診都在「新北幼兒園」
LIVE／長榮2機師定序出爐　陳時中最新說明
快訊／恐怖砂石車奪命！　高雄騎士彈飛死亡
再見了老爸！王威晨強忍淚水陪走最後一程　辜仲諒、賴清德都來了
手機號碼可查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊
裸睡女大生臀部癢！一掀被驚見猛竄　她嚇到縫14針
游錫堃「感冒2周沒好」　收疫情警示簡訊採檢出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國高中生打BNT「有3天疫苗假」！　教育部3提醒

第八輪AZ「9／10上午10點」開放預約　時間到9／12中午12點止！

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性案例可能更多！

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒！

二級警戒維持到9／20！指揮中心公布「11項規定」八大行業仍關閉

快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」

快訊／今增9例本土、7境外！本土確診都在「新北幼兒園」

4菜1飯只要30元！超佛素食店讓網暴動：這種菜色至少破百

BNT來了！台中市宣布9／23起高中接種第一劑　統一在校施打

手機號碼查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

車格沒位子！移別人機車被抓包 雙方互毆爆衝突...全傷害罪送辦

快訊／國高中生打BNT「有3天疫苗假」！　教育部3提醒

第八輪AZ「9／10上午10點」開放預約　時間到9／12中午12點止！

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性案例可能更多！

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒！

二級警戒維持到9／20！指揮中心公布「11項規定」八大行業仍關閉

快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」

快訊／今增9例本土、7境外！本土確診都在「新北幼兒園」

4菜1飯只要30元！超佛素食店讓網暴動：這種菜色至少破百

BNT來了！台中市宣布9／23起高中接種第一劑　統一在校施打

手機號碼查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊

快訊／國高中生打BNT「有3天疫苗假」！　教育部3提醒

第八輪AZ「9／10上午10點」開放預約　時間到9／12中午12點止！

台中港大型起重機翻覆！跨載車司機遭爆頭亡　上百貨櫃也被砸爛

快訊／郭品超認愛小19歲大陸女星！閃曬2恩愛照：I Love You Forever

攻城獅第2代Muse Girls曝光　甜美系女團23人拚正選

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性案例可能更多！

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒！

二級警戒維持到9／20！指揮中心公布「11項規定」八大行業仍關閉

快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」

快訊／今增9例本土、7境外！本土確診都在「新北幼兒園」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

回家才抓到染Delta　台北至少2人

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

命理師曝鬼門關10禁忌！觸犯恐衰整年

新北男打完莫德納「中風癱瘓」！妻崩潰求助

恐有秋颱生成！變天時間曝　今午後防大雨

網狂罵「破口」　空姐男友氣炸：誰能忍受隔離14天？

913後2類人可打第二劑　BNT高中生先打

裸睡女大生臀部癢！「小強猛竄」她嚇到縫14針

更多熱門

相關新聞

游錫堃自爆收到警示簡訊　採檢結果出爐了

游錫堃自爆收到警示簡訊　採檢結果出爐了

長榮航空3名機師出現突破性感染，其中1名更已確定感染Delta病毒，由於機師活動足跡多且範圍大，指揮中心針對足跡發布110萬封細胞簡訊。對此，立法院長游錫堃6日透露，自己也有收到「疫情警示」的手機簡訊，而他的採檢結果是陰性。

狂發110萬則細胞簡訊　陳時中曝原因

狂發110萬則細胞簡訊　陳時中曝原因

「狼來了太多次會搞砸防疫」　藍委：衛福部應說明百萬簡訊標準何在

「狼來了太多次會搞砸防疫」　藍委：衛福部應說明百萬簡訊標準何在

黃珊珊曝境外個案　中央、北市不同調

黃珊珊曝境外個案　中央、北市不同調

學生9月打BNT、HPV　指揮中心：至少間隔7天

學生9月打BNT、HPV　指揮中心：至少間隔7天

關鍵字：

指揮中心莊人祥

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面