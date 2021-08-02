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林智堅視察百貨美食街防疫　再呼籲「內用三守則」

▲新竹市長林智堅今到百貨了解美食街防疫措施。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今到百貨了解美食街防疫措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全國疫情警戒調降二級並開放內用，新竹市長林智堅今到百貨了解美食街防疫措施，業者依據指揮疫情中心指引，降載用餐區容留人數50%、座位採梅花座並加裝隔板、工作人員全面使用「雙罩一套」等強化防疫措施，該美食區也貼心設置洗手專區、配有消毒設施，也鼓勵來客多使用無接觸的數位支付，成餐廳內用的良好範例。林智堅市長也藉機呼籲民眾遵循「內用三守則」：飯前洗手、勿共餐共食、遵守梅花座與隔板措施，共同實踐防疫新生活。

林智堅今在遠東巨城購物中心總經理羅仕清陪同下，視察美食街防疫措施。林智堅表示，隨著疫情趨緩，餐飲業者可有條件開放內用，巨城美食街「防疫相當到位」包含實聯制、體溫測量、人流管制等，他也藉此提醒其他餐飲業者，把握4大防疫措施，包含「雙罩一套、烹煮要遮罩、全面實聯制、隔板梅花座」。

廚師在烹煮的時候，一定要戴好口罩、面罩以及手套，並且設置遮罩，避免與客人接觸；顧客入店需實聯制，業者須在明顯處張貼實聯制QR-code；內用需設置隔板及梅花座；餐點改提供個人餐點。

另外，林智堅說，防疫需要大家團結一致，盼顧客們也能配合各項防疫措施，飯前洗手、勿共餐共食、遵守梅花座與隔板措施。

巨城購物中心營運長游欣宜表示，解封後第一個周末，顧客回流約莫5成，他們也在主要出入口增設10座「防疫通道」，不僅以紅外線測量體溫、供應酒精消毒手部、通道還可噴灑二氧化硫噴霧，為顧客消毒全身，讓顧客能更能放心購物。

巨城購物中心也依據中央流行疫情指揮中心防疫指引，用餐座位採梅花座間隔方式，同時設置隔板，並確保1.5公尺安全防疫距離，降載用餐區容留人數50%，點餐櫃檯定期消毒並提供酒精消毒設備供消費者使用，用餐區亦設置多個感應式消毒設備及洗手專區，方便消費者使用，另美食街店家也鼓勵消費多使用無接觸的數位支付方式，減少接觸感染風險，以維護顧客的健康及安全。

徐姓小姐表示，已經兩個月沒有在外用餐，她特別選在平日中午，趕快來內用。「巨城防疫讓人安心」，不僅採梅花座又有防疫隔板，旁邊還有多個洗手台，她也落實個人防疫，吃完飯就趕快戴起口罩。

新竹市產業發展處提醒，疫情雖有趨緩現象，但防疫仍不可鬆懈，為嚴守防線，避免造成疫情破口，市府將加強稽查，持續督請業者遵循中央發布之「百貨及賣場防疫管理措施建議指引」，在做好防疫措施之前提，且疫情可控制的狀況下，讓業者生意逐步回到正軌，也提供民眾安心飲食之空間。

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