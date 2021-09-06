退警指控開單遭謝長廷兒嗆吞申誡　條子鴿被抓包「偷改內文」

▲退警指控謝長廷兒過去開賓士闖紅燈被開單，但被質疑造假後，有偷偷改內文的動作。（圖／林延鳳臉書）



記者陶本和／台北報導

針對退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指控，曾攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳審視指控的文章，6日發現條子鴿偷改內文，把「賓士車」改為「名車」。

根據條子鴿的發文，當年他要求闖紅燈駕駛出示證件，對方只回，「你知道我爸是誰嗎？」，他則反嗆「關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝！」之後逕行舉發；此外，時任副分局長去電關切此事，痛罵「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」且隔天被依「態度不佳」記2支申誡。

對此，林延鳳表示，看完這篇內容，疑點幢幢，因此提出三大質疑，首先，謝長廷擔任行政院長，是在民國94年2月至95年1月，當時謝維洲22歲，還在高雄唸書，生活圈都在高雄，熟悉謝長廷的人就會知道，他們家根本不可能有賓士車，只有豐田跟馬自達。

接著，林延鳳6日再度審視條子鴿的貼文，有進一步發現，抓到條子鴿偷改內文，將文中的「賓士車」改為「名車」。她質疑，到底是在怕什麼？常理判斷，如果真的因為開單被記申誡兩支，一定會永生難忘，細節會記得清楚，深入腦海，否則何必10幾年後寫這篇文章？

林延鳳說，但被質疑之後，條子鴿卻偷偷改文章，「組長的眉頭一皺，覺得案情並不單純啊」。她質疑，這是玩文字遊戲想卸責，謝長廷只有國產車，這篇文章年份不對，車子也不對。