民進黨團嗆：共機擾台顯示國防預算重要性　少數在野黨卻反對增加

▲中國大陸解放軍5日派出19架共機擾台。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸解放軍5日派出19架共機擾台，創下今年單日第4多架次的紀錄，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，這段期間中國軍機持續侵入我方防空識別區（ADIZ），更加顯示自我防衛安全、增加國防預算的重要性，卻仍有少數在野黨國會議員反對預算增加，這是司馬照之心路人皆知。

空軍司令部5日晚間在「即時軍事動態」專區發布共機動態，共有19架共機侵擾台灣西南防空識別區，包括1架運8反潛機、4架轟6、10架殲16及4架蘇愷30，其中戰機數量就有14架，但未侵擾台灣東南海空域，也沒有逾越台灣海峽中線。

民進黨立法院黨團6日上午召開「學生疫苗開打在即，各級學校加速宣導」線上記者會，與會者包括蔡適應、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

蔡適應表示，歷史上告訴我們非常清楚，國家安全絕對不是只靠「一紙和平協約」就能夠保障，自我防衛才是國家安全最重要的一件事情，否則第二次世界大戰就不會爆發。

蔡適應指出，看到最近這段期間，中國軍機持續侵入我方ADIZ區域，更加顯示自我防衛安全、增加國防預算的重要性，可是仍有少數自野黨的國會議員反對預算增加，「我想這就是司馬召之心路人皆知」。

此外，根據民國111年度的國防預算書，新增F-16精準武器等外購飛彈項目，但國軍陸基防空飛彈系統（天弓三型飛彈系統）卻消失，是否是礙於美方壓力、之後再編回，以及這是否衝擊國防自主。

對此，蔡適應指出，國防自主是國家的重要政策，自己的國家自己救，所以國防預算的編列會以國防自主優先，不足之處才會對外採購，以增加台灣的防禦能力，去年台灣也向美方採購魚叉飛彈，且與台灣的天弓飛彈系統可以高低配，不同系統也可以配合、做好防禦。

蔡適應說，台灣所需的飛彈數量，是由國防部就整體防衛構想計算，相關採購都是為了國家安全，國防預算書目前已經送到立法院，未來是否還有新的特別預算，則由國防部審議中，如果有送到立法院，也會加以審議。