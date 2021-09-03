國民黨批離岸風電國產化跳票　民進黨：阻礙綠能發展刻意唱衰

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團總召費鴻泰3日舉行記者會，質疑離岸風電進度落後，國產化政策跳票。民進黨發言人顏若芳回應，不斷對台灣再生能源的發展進行抹黑、不當指控，不但執政時期對於綠能發展毫無作為，現在只會「擋綠能、卡燃氣、阻三接、再高喊缺電」，阻擋綠能、消極發展綠能的國民黨，現在突然高調關注離岸風電進度，恐怕又是為了阻礙綠能發展，刻意唱衰抹黑。

顏若芳說，2018年民進黨政府公佈離岸風電政策後，國產化目標很明確，就是要透過風電開發商、系統商與國內業者共同合作，一起帶動國內產業升級轉型，因此民進黨的能源轉型不但是穩定供電、減少空汙、增進台灣出口產業面對綠色供應鏈的競爭力，更是帶動台灣在地產業的轉型與具有打進國外離岸風電產業的能力。

顏若芳指出，民進黨政府早已多次以實際數字證明，民進黨執政的綠能發展建置遠勝於國民黨執政。過去，國民黨執政時期，從2009年到2016年的再生能源裝置容量僅增加1.7GW；但民進黨政府自2016年執政後，再生能源裝置容量從4.7GW增加到9.5GW，年複合成長率高達19.01%，換句話說，這5年來的成長速度是過去國民黨執政時的3倍。

顏若芳說，更重要的是，台灣離岸風電的整體規劃，從韓國提出2030年12GW、日本提出2040年30-45GW、台灣則提出2035年20.7GW的目標來看，台灣和鄰近國家相比，更在亞洲具有舉足輕重的地位。

顏若芳表示，目前，全球國際離岸風電發展受到疫情衝擊，許多人員、廠商、機具流通都收到影響，世界各國皆然，國民黨表面上關心離岸風電發展進度，實質上，卻是為了阻礙離岸風電國產化與台灣產業未來發展機會，唱衰台灣離岸風電發展，更證明「國民黨阻礙綠能」的惡行。

顏若芳強調，國民黨不僅過去對於能源轉型「零作為」，只以擁抱危險的核四，作為主要能源政策，現在更持續「擋綠能、卡燃氣、阻三接、再高喊缺電」只會讓人民看破手腳。