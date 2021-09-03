國民黨轟移除「复必泰」布條慘挨轟　民進黨：抹煞捐贈單位努力

▲我國首批BNT疫苗昨天運抵台灣。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

首批BNT疫苗3日運抵台灣，原掛有簡體字「复必泰」字樣的布條被撤除，引發國民黨批評「全為討高層歡心」，捐贈方後澄清，是因不符先前對政府說明的設計字樣才移除，國民黨的臉書也遭網友洗版批評：「明明是偷掛，卻被KMT說偷拆」、「為什那麼愛幫中國宣傳？」對此，民進黨表示，國民黨說法不僅無助防疫，還抹煞了3家捐贈團體和企業的努力。

BNT疫苗昨天上午抵達台灣，衛福部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟代表都前往接機，鴻海方面則由集團創辦人郭台銘委託「最強表姐」張淑芬接機，消息傳出後也讓張淑芬登上9月1日google熱搜第一名。

然而，這批BNT疫苗在上機前，卻被BNT疫苗代理商中國上海復興醫藥私自掛上「復必泰」字樣的宣傳布條，並拍照放上傳網路社群宣傳，中國官媒《人民日報》也在官方推特上貼出這張照片指出，「首批復必泰疫苗運抵台灣，最快9月中旬服務島內同胞」。對此，台積電和永齡基金會執行長劉宥彤統一回應，事先並未告知，因此要求抵台移除。

不過，在捐贈單位說明後，國民黨仍在臉書上指出「偷拆原廠布條、全為討高層歡心」，「長官不想看到趕快拆」，慘遭網友出征，有網友指出，「買的人說違反合約要求拆除，（疫苗）國民黨買的嗎？」「KMT真是可悲又可憐。三家私人企業都說與合約不符，故取下。你們到底在夭飽吵什麼？？」「是不是想坐實中共代言人的位子啊？」

網友也嗆國民黨搞不清楚原廠和代理商的分別，「復興只是代理商，哪裡是原廠？」、「結果最在意復必泰字樣的反而是國民黨，笑死」、「被禁國旗也沒看到你們這麼大聲」、「急著跟中國獻媚！噁心」、「果然是『中國』國民黨」。

對此，民進黨表示，國民黨的說法不僅無助防疫，也對於後續疫苗持續到貨沒有幫助，還抹煞了3家捐贈團體和企業的努力，讓團體的善舉被模糊焦點，民進黨對此感到遺憾；在洽購、催貨、供貨的過程中，政府與三個單位一直都密切溝通，大家都希望疫苗可以最快速度抵台，國民黨卻糾結在布條，從網路反應就可以知道民眾對國民黨此舉的看法。