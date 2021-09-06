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社會 社會焦點 保障人權

一手騎車一手射BB彈！他為女友7千元開槍　被搜出48顆一粒眠

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名27歲蔡姓男子因不滿34歲張姓男子積欠女友新台幣7000元，3日居然騎乘機車到張男住家射擊BB彈恐嚇，警方隨後調閱監視器以車追人逮到蔡男，現場並查獲三級毒品「一粒眠」48顆，後續也在租屋處查獲作案用的空氣手槍。警方訊後依刑法恐嚇危害安全、毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢偵辦。

▲為女友7000元持空氣槍射擊恐嚇！27歲高雄男遭逮，還被查獲三級毒品「一粒眠」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲為女友7000元持空氣槍射擊恐嚇！27歲高雄男遭逮，還被查獲三級毒品「一粒眠」。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園分局中庄派出所於9月3日14時多，接獲通報有人在大寮區四維路持槍射擊BB彈滋事。據了解，受害張男因購買毒品，積欠蔡男女友新台幣7000元，所以蔡男就騎機車以空氣槍射擊恐嚇。

警方接獲報案到場發現，現場雞蛋糕攤販的攤架遭鋼珠射擊，遺留鋼珠還卡在攤架上，後來經調閱相關監視器畫面，發現2名男子騎乘機車，其中蔡男持手槍射擊店家後逃逸。

▲▼為女友7000元持空氣槍射擊恐嚇！27歲高雄男遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲為女友7000元持空氣槍射擊恐嚇！27歲高雄男遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方以車追人，守在涉有重嫌的蔡男停機車的地方埋伏，蔡男前來取車時就遭到當場逮捕，現場更查獲到三級毒品「一粒眠」48顆，後續在其租屋處也起獲作案用的CO2空氣手槍1支，遂帶案偵辦。至於後座載的不知情友人30歲黃男，則列關係人。

警方訊後依刑法恐嚇危害安全、毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢偵辦。

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